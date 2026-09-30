Darmowy dostęp do wybranych atrakcji w Dubaju! Emirates przygotowało specjalną ofertę dla podróżnych

Dubaj oferuje jedne z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych na świecie. Zarówno osoby podróżujące samodzielnie, pary, rodziny z dziećmi, jak i goście odwiedzający krewnych czy znajomych znajdą tu propozycje dopasowane do swoich potrzeb i zainteresowań. Linie Emirates przygotowały ofertę, która zwiększa wartość każdej podróży, niezależnie od tego, czy jej celem jest zwiedzanie miasta, zakupy, wypoczynek, czy korzystanie z bogatej oferty rozrywkowej i kulturalnej Dubaju.

Promocja obowiązuje przy rezerwacjach we wszystkich klasach podróży. Każdy pasażer otrzyma pakiet voucherów o wartości 535 AED (ok. 535 zł), obejmujący bezpłatny dostęp do trzech popularnych atrakcji Dubaju:

Atlantis Aquaventure Waterpark,

Lost Chambers Aquarium,

wycieczki Dubai City Sightseeing Hop-On Hop-Off.

Oferta dotyczy kwalifikujących się biletów lotniczych w obie strony do Dubaju zakupionych między 21 września a 11 października 2026 r., na podróże realizowane w okresie od 24 września do 13 grudnia 2026 r.*

Więcej informacji można znaleźć na stronie Emirates.

Dubaj oferuje niezwykle szeroki wybór atrakcji, restauracji, możliwości zakupowych i rozrywkowych, które odpowiadają różnym budżetom, grupom wiekowym i zainteresowaniom. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym klientom w pełni wykorzystać pobyt w mieście, oferując im bezpłatny dostęp do atrakcji oraz starannie wyselekcjonowane oferty specjalne. Dzięki temu zyskują oni dodatkowe korzyści przez cały pobyt, a jednocześnie większą elastyczność i spokój podczas planowania podróży - powiedział Adnan Kazim, Deputy President i Chief Commercial Officer Emirates.

My Emirates Pass – klucz do świata zniżek

Niezależnie od tego, czy planujesz krótki city break, czy dłuższy urlop, Emirates zapewnia dodatkowe korzyści dzięki programowi My Emirates Pass. Wystarczy okazać kartę pokładową Emirates, aby korzystać ze zniżek w setkach sklepów, restauracji, spa, atrakcji oraz punktów usługowych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podróżni mogą korzystać zarówno z papierowej, jak i cyfrowej wersji karty pokładowej, okazując ją wraz z dokumentem tożsamości w punktach uczestniczących w programie. Zniżki dostępne są przez cały rok, a w wybranych okresach oferta wzbogacana jest o dodatkowe promocje sezonowe.

Hotele, atrakcje i spersonalizowane plany podróży z Dubai Experience

Za pośrednictwem platformy Dubai Experience podróżni mogą korzystać ze specjalnych cen na hotele, restauracje, atrakcje oraz wycieczki. To kompleksowe narzędzie umożliwia zaplanowanie całego pobytu w jednym miejscu, zapewniając wygodę i łatwy dostęp do szerokiej gamy ofert.

Klienci mają do dyspozycji setki aktywności przygotowanych przez licznych organizatorów, co pozwala stworzyć indywidualny plan podróży dopasowany do własnych zainteresowań, preferowanego stylu podróżowania oraz budżetu.

Podróżuj bez obaw – kompleksowe ubezpieczenie i większa elastyczność

Podróżni mogą również skorzystać z kompleksowego ubezpieczenia Emirates, które obejmuje wiele nieprzewidzianych sytuacji, w tym rozszerzoną ochronę dotyczącą konfliktów zbrojnych. Polisa przewiduje zwrot kosztów leczenia do 25 000 USD oraz możliwość bezpłatnego przedłużenia podróży o maksymalnie 30 dni.

Zakres ochrony obejmuje także m.in. odwołanie podróży, opóźnienie lub utratę bagażu, nieograniczone koszty leczenia za granicą oraz ewakuację medyczną.

Oferta dostępna jest w 27 krajach, w tym w Polsce, i może zostać wykupiona podczas rezerwacji na emirates.com lub dodana później za pośrednictwem funkcji „Manage Your Booking”.

Emirates zapewnia również większą elastyczność podróżowania. Klienci lecący do Dubaju mogą bez ograniczeń zmieniać terminy podróży we wszystkich klasach rezerwacyjnych.**

Pasażerowie mają także możliwość bezpłatnego zarezerwowania taryfy na 24 godziny, a w przypadku anulowania rezerwacji obowiązują obniżone opłaty za zwrot środków.

Skywards – program lojalnościowy pełen korzyści

Członkowie programu Emirates Skywards, niezależnie od poziomu członkostwa, mogą korzystać z bezpłatnego Wi‑Fi podczas lotów Emirates.

Po przylocie do Dubaju uczestnicy programu mają wiele możliwości zdobywania i wykorzystywania mil Skywards. Na lotnisku Dubai International Airport mile można wymieniać między innymi w sklepach Dubai Duty Free, Emirates Official Store oraz na usługi marhaba Airport Meet & Greet.

Dzięki programowi Skywards Everyday mile można zamieniać na cashback w setkach sklepów, restauracji i punktów usługowych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Odwiedzając Dubai Mall, członkowie programu zdobywają mile za zakupy we wszystkich punktach handlowych centrum. Zgromadzone mile można także wykorzystać za pośrednictwem Skywards Miles Mall do zakupu cyfrowych kart podarunkowych marek takich jak Amazon AE, Deliveroo, Shukran, Apple czy Nike.

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* Obowiązują warunki promocji. Oferta nie jest dostępna dla wszystkich rynków wylotu, a bilety muszą zostać zakupione w okresie obowiązywania promocji.

** W przypadku zmiany terminu podróży mogą mieć zastosowanie różnice taryfowe.

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