Gdzie na późny urlop w Polsce? Ten górski kierunek to teraz najmodniejszy wybór

Pierwszy w Polsce hotel szwajcarskiej marki Mövenpick zadebiutował w Karpaczu na początku 2025 roku i natychmiast stał się hitem. Prestiżowe nagrody, zdobyte zarówno za unikalne wnętrza, jak i wybitną kuchnię, tylko przypieczętowały jego mocną pozycję na turystycznej mapie Polski. Zlokalizowany przy spokojnej ulicy Obrońców Pokoju, w malowniczej otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, Mövenpick Resort & Spa Karpacz to przestrzeń wprost stworzona do górskiego wypoczynku w rytmie slow.

Szwajcarski standard u podnóża Śnieżki

Za projekt wnętrz odpowiada wielokrotnie nagradzana wrocławska pracownia MIXD. W tym przypadku kierowano się filozofią wellbeing, czyli dobrego samopoczucia i harmonii z otoczeniem. Projektantom udało się mistrzowsko połączyć nowoczesny charakter 5-gwiazdkowego hotelu z alpejską estetyką i autentycznym, karkonoskim klimatem.

W przestrzeniach wspólnych wzrok przykuwa ekologiczny tynk gliniany z zatopionymi drobinkami zboża oraz unikatowe blaty żywiczne pełne polnych kwiatów. Ściany pokoi zdobią z kolei subtelne kompozycje z suszonych roślin autorstwa wrocławskiej artystki Joanny Jernajczyk. Całość sprawia, że górska natura płynnie i nienachalnie przenika do eleganckich wnętrz. Co więcej, każdy z przestronnych pokoi dysponuje prywatnym balkonem, potęgującym poczucie bliskości z przyrodą, a wygodny aneks kuchenny gwarantuje gościom pożądaną niezależność i domowy komfort.

Kunszt architektów został doceniony na arenie międzynarodowej – Mövenpick Resort & SPA Karpacz otrzymał nagrodę w konkursie LIV Hospitality Design Awards w kategorii Mountain Destination.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Czekoladowe rytuały

Na miejscu znajduje się kompleksowa strefa SPA & Wellness, stworzona z myślą o głębokiej regeneracji po aktywnym dniu na szlaku. Do dyspozycji gości oddano strefę saun, wewnętrzne jacuzzi i basen, a także całoroczny, podgrzewany basen zewnętrzny. W gabinetach masażu królują autorskie rytuały z linii Chocolate Creation, oparte na relaksujących i odżywczych właściwościach szwajcarskiej czekolady. Szwajcarskie dziedzictwo marki widać zresztą każdego dnia podczas słynnego rytuału „Chocolate Hour”. To popołudniowa degustacja wyśmienitej czekolady i pralin, ręcznie przygotowywanych przez hotelowych cukierników, która idealnie dopełnia odprężający dzień.

Karkonoska kuchnia odkryta na nowo

Dla sieci Mövenpick, w której DNA wpisana jest długa tradycja gastronomiczna, doskonałość kulinarna stanowi jeden z kluczowych filarów. Kulinarnym sercem obiektu jest restauracja Polanka. Za jej sterami stoi Andrzej Sawka – uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych szefów kuchni młodego pokolenia. Wierny filozofii „z pola na stół”, proponuje on gościom nowoczesną reinterpretację regionalnych smaków. Spróbujemy tu pysznego kyselo na sudeckiej maślance z borowikiem i truflą, wyśmienitych dań z karkonoskiej wołowiny, rzemieślniczych serów z Łomnicy czy pstrąga z Mysłakowic.

Jakość tutejszej kuchni nie umknęła uwadze ekspertów. Restauracja zdobyła najwyższą ocenę (5 widelców) w rankingu Poland 100 Best Restaurants, a ceniony przewodnik Gault & Millau Poland 2026 przyznał jej dwie czapki. Dziś można śmiało powiedzieć, że Polanka stała się nową, kulinarną wizytówką całego regionu.