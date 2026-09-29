Urlop w listopadzie. Jak Polacy wykorzystają dodatkowy dzień wolny?

Listopadowy kalendarz daje w tym roku kilka możliwości dodatkowego wypoczynku. Wzięcie urlopu w poniedziałek i wtorek (9-10.11) oznacza 5 dni wolnego – od soboty do środy. Podobny efekt można osiągnąć, wybierając urlop w czwartek i piątek po Święcie Niepodległości. Dla osób, które chcą zaplanować dłuższy wyjazd, jeszcze korzystniejszą opcją jest wykorzystanie 4 dni wolnych od pracy w tym tygodniu. W ten sposób można cieszyć się aż 9-dniowym wypoczynkiem.

Dane internetowego biura podróży eSky.pl pokazują, że Polacy coraz wyraźniej wykorzystują takie kalendarzowe „okienka” do planowania wyjazdów. Liczba rezerwacji obejmujących tydzień 11 listopada jest obecnie o ponad 110 proc. większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To sygnał, że odpoczynek w tym miesiącu przestaje być wyłącznie okazją do pozostania w domu. Dla części podróżników staje się momentem na city break, a dla coraz większej grupy – sposobem na poszukiwanie słońca i wyższej temperatury.

Ponad 110-proc. wzrost liczby rezerwacji na ten okres pokazuje, że Polacy coraz chętniej zamieniają kalendarzowe okazje w realne podróżnicze plany. Listopad, zamiast jesiennej szarówki, może stać się kolejnym momentem w roku na złapanie słońca czy poznanie nowego miasta, a nawet na realizację marzeń o rajskich wakacjach – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Stambuł – city break z historią na styku Europy i Azji

Dla osób, które mają do dyspozycji 5 dni wolnego, interesującym wyborem może być Stambuł – miasto, które świetnie sprawdza się podczas krótszego, intensywnego wyjazdu. Hagia Sophia, Błękitny Meczet, Pałac Topkapı czy Wielki Bazar pozwalają wypełnić program zwiedzaniem, ale Stambuł to także kuchnia, lokalne bazary, rejs po Bosforze i atmosfera miasta łączącego dwa kontynenty. 4-dniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem w Stambule można zarezerwować już za 1069 zł od osoby.

Cypr – przedłużenie lata

Ci, którzy podczas listopadowego urlopu chcą przede wszystkim złapać trochę słońca, mogą wybrać Cypr. Wyspa oferuje połączenie wypoczynku nad Morzem Śródziemnym ze zwiedzaniem i aktywnym spędzaniem czasu. Pafos, Limassol czy Larnaka pozwalają połączyć plażowanie z odkrywaniem lokalnej kultury, a bardziej aktywni mogą wybrać się w góry Troodos. Tygodniowe wakacje na Cyprze w pakiecie Lot+Hotel w formule all-inclusive to koszt od 2349 zł za osobę.

Zanzibar – egzotyka zamiast jesieni

Dłuższy urlop otwiera z kolei możliwość zaplanowania bardziej odległej podróży. Jednym z kierunków, które wpisują się w ten scenariusz, jest Zanzibar – egzotyczny kierunek kojarzący się z białymi plażami, turkusową wodą i tropikalną przyrodą. Wyspa pozwala połączyć klasyczny wypoczynek z poznawaniem lokalnej kultury. Warto odwiedzić Stone Town, wybrać się na jedną z okolicznych wysp lub zaplanować wyprawę w głąb Zanzibaru. Dla osób, które jesienią szczególnie mocno odczuwają brak słońca, taki wyjazd może być sposobem na całkowitą zmianę otoczenia – zamiast kurtek i krótkich listopadowych dni czekają tropiki i wypoczynek nad Oceanem Indyjskim. 10 dni na Zanzibarze w 5-gwiazdkowym hotelu z all-inclusive wraz z przelotem to koszt od 7449 zł za osobę.