Estonia to mniej oczywisty europejski kierunek, który zimą zachwyca spokojem, śnieżnymi krajobrazami i wyjątkową atmosferą.

W Tallinnie warto zobaczyć średniowieczne Stare Miasto, Plac Ratuszowy i klimatyczne kawiarnie.

Poza stolicą na turystów czekają m.in. uniwersyteckie Tartu, Park Narodowy Lahemaa i malownicza wyspa Saaremaa.

Przed wyjazdem warto przygotować się na niskie temperatury, krótkie dni i zmienne warunki pogodowe.

Estonia zimą ma wyjątkowy klimat

Estonia jest jednym z tych europejskich państw, które wielu turystów wciąż traktuje jako mniej oczywisty kierunek podróży. Tymczasem zimowe miesiące potrafią nadać jej zupełnie wyjątkowy charakter. Szczególnie zachwyca stolica kraju, czyli Tallinn. Jego historyczne Stare Miasto z brukowanymi uliczkami, kolorowymi kamienicami i średniowiecznymi murami wygląda niezwykle malowniczo, gdy przykryje je śnieg.

Warto odwiedzić między innymi Plac Ratuszowy, na którym w okresie przedświątecznym organizowany jest jarmark bożonarodzeniowy. Można tam spróbować lokalnych przysmaków, napić się czegoś rozgrzewającego i kupić ręcznie wykonywane pamiątki. Zimą szczególnie przyjemnie prezentują się również niewielkie kawiarnie i restauracje ukryte w zabytkowych uliczkach.

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Nie tylko Tallinn. Te miejsca również warto zobaczyć

Osoby, które chcą poznać Estonię poza jej stolicą, mogą wybrać się do Tartu. To drugie co do wielkości miasto kraju, znane przede wszystkim z uniwersytetu i przyjemnej atmosfery. Znajdują się tu klimatyczne kawiarnie, muzea i zabytkowe budynki. Ciekawym kierunkiem jest również Park Narodowy Lahemaa. To rozległy obszar przyrodniczy z lasami, torfowiskami, jeziorami i malowniczym wybrzeżem. Zimą można podziwiać tam zupełnie inne oblicze estońskiej przyrody. Warto jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu i sprawdzeniu warunków na szlakach przed wycieczką.

Miłośnicy spokojniejszego wypoczynku mogą zainteresować się także wyspą Saaremaa. Znajdują się tam między innymi zabytkowy zamek w Kuressaare i nadmorskie krajobrazy, które zimą nabierają wyjątkowego charakteru.

O czym pamiętać przed wyjazdem do Estonii?

Zima w Estonii potrafi być mroźna, a dzień jest znacznie krótszy niż latem. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić prognozę pogody, zabrać ciepłe ubrania, wygodne buty i zaplanować zwiedzanie z uwzględnieniem godzin światła dziennego.

Do Estonii można dotrzeć samolotem, a także samochodem lub korzystając z połączeń promowych w regionie Morza Bałtyckiego. Koszt podróży zależy od terminu, miejsca wylotu i wybranego środka transportu. To propozycja szczególnie dla osób, które chcą odkrywać mniej oczywiste europejskie kierunki i nie przepadają za wakacyjnymi tłumami.