Wioska Świętego Mikołaja (Joulupukin Pajakylä) znajduje się w Rovaniemi w fińskiej Laponii, tuż za Kołem Podbiegunowym, i jest czynna przez cały rok.

Główne atrakcje to spotkanie z Mikołajem, Poczta Świętego Mikołaja, dom Pani Mikołajowej oraz parki z reniferami i husky.

Wioska oferuje również możliwość przekroczenia linii Koła Podbiegunowego oraz atrakcje takie jak Snowman World.

Najlepszy czas na wizytę to zima dla pełni świątecznej atmosfery i zimowych atrakcji, choć jesień oferuje mniej tłumów przy niższych temperaturach.

O tym, że Mikołaj mieszka w Laponii wiedzą wszystkie dzieci. Jego rezydencja, czyli Wioska świętego Mikołaja (fiń. Joulupukin Pajakylä) położona jest w Rovaniemi, tuż za Kołem Podbiegunowym, a dokładnie około ośmiu kilometrów od centrum miasta. To właśnie w tym miejscu ożywają dziecięce marzenia zarówno tych małych, jak i tych, którzy są już dorośli.

Spotkanie z prawdziwym świętym Mikołajem!

Główną atrakcją wioski jest oczywiście możliwość spotkania ze samym świętym Mikołajem. Biuro, w którym urzęduje święty Mikołaj, jest położone w centralnej części wioski, a aby do niego dotrzeć, musimy przejść magiczną granicę koła podbiegunowego. Co ciekawe, choć wioska Mikołaja największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście w okresie zimowym, to czynna jest cały rok! To, co zwróciło moją szczególną uwagę, to niesamowita dbałość o szczegóły. Zanim dotrzemy do Mikołaja, musimy przejść przez magiczną szafę. Kiedy przybyłam na miejsce, okazało się, że Święty, akurat ucina sobie krótką drzemkę, o czym informowała nas zamieszczona na drzwiach kartka, a także... donośne chrapanie. Kiedy Mikołaj już odpoczął, gotowy był na przyjęcie kolejnych gości. Po przekroczeniu wrót zanurzamy się w magiczną aurę Laponii, skutej krami lodu, które, przy nieodpowiednim stąpnięciu, pękają pod stopami, wydając złowieszcze trzaski. Nad głową obserwujemy rozświetlone zorzą polarną niebo. Później musimy pokonać schody, które wiodą nas przed drzwi Mikołaja. Przemierzając kolejne stopnie, możemy zobaczyć zdjęcia, na których widzimy wielu zacnych gości, którzy także odwiedzili wioskę, między innymi zwycięzców Eurowizji z 1996 2006 roku - zespół Lordi, który także pochodzi z Rovaniemi. Przed drzwiami Mikołaja witają nas Elfy, które pytają, skąd pochodzimy. Samodzielne robienie zdjęć wewnątrz domu Mikołaja jest zabronione, jednak o pamiątkowe fotografie z naszej wizyty zadbają właśnie pomocnicy Świętego. Mikołaj wita każdego z ciepłym uśmiechem i serdecznością, a także słowami wypowiedzianymi w naszym rodzimym języku. Ogromnym zaskoczeniem dla mnie był fakt, iż Mikołaj znakomicie mówi po polsku! Udało nam się nie tylko usłyszeć "Dzień dobry", ale również chwilę pogawędzić, a Joulupukki, jak nazywany jest w języku fińskim, zapytał także, jakie są nasze świąteczne marzenia. Warto zaznaczyć, że wizyta w wiosce jest całkowicie bezpłatna, jedyną opłatą, jaką należy uiścić, jest zapłata za zdjęcia ze świętym Mikołajem, które do nabycia są po opuszczeniu pomieszczenia, w którym przebywa Święty. W sklepie możemy wybrać kilka wersji pamiątkowych fotografii. Cena jednego wydrukowanego zdjęcia to koszt 42 €. Możemy zdecydować się na pakiet, czyli wszystkie ujęcia w wersji cyfrowej oraz film z wizytą u Mikołaja, za co zapłacimy 57 €. Dostępny jest też pakiet rozszerzony, w którym za 82 € otrzymamy wydruk zdjęcia, a także fotografie w wersji cyfrowej oraz filmik z wizyty.

MIKOŁAJ REAGUJE NA ŚWIĄTECZNE PIOSENKI | ESKA REAKCJE

Poczta świętego Mikołaja - to tu przychodzą listy z całego świata

Od lat dzieci na całym świecie piszą listy do świętego Mikołaja i proszą o wymarzone prezenty. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie trafiają listy, to spieszymy z odpowiedzią! Wszystkie listy, które nie są zaadresowane bezpośrednio na oficjalny adres wioski Mikołaja, czyli Tähtikuja 1, 96930 Napapiiri (Arctic Circle), Suomi (Finland), trafiają do budynku Poczty świętego Mikołaja, która znajduje się na terenie wioski. W specjalnych przegródkach umieszczana jest korespondencja, która nadeszła z danego kraju, a pracujące w pocie czoła elfy na tablicy notują, ile listów w danym roku nadeszło, a także, jaka liczba korespondencji została przysłana z danego kraju. Zaskoczył mnie fakt, iż Polska w tym zestawieniu plasowała się na trzecim miejscu! Na działającej przez okrągły rok poczcie można wysłać listy i kartki świąteczne z oficjalnym stemplem z Koła Podbiegunowego. Korespondencję możemy umieścić w dwóch skrzynkach, jedna z pocztą bieżącą, oznacza to, że nasz list czy pocztówka zostaną wysłane natychmiast, kolejna zaś to skrzynka, z której korespondencja zostanie dostarczona na Boże Narodzenie.

Z wizytą u pani Mikołajowej

W Wiosce świętego Mikołaja znajduje się także dom, w którym mieszka żona Mikołaja. Uśmiechnięta pani Mikołajowa serdecznie wita gości. Możemy nie tylko z nią pogawędzić, ale też towarzyszyć jej podczas pieczenia świątecznych pierniczków, w czym oczywiście pomagają jej elfy.

Wioska świętego Mikołaja oferuje wiele atrakcji

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby znaleźć się za linią Koła Podbiegunowego, to możecie to zrobić, odwiedzając Wioskę Mikołaja w Rovaniemi! Linia bieguna, przebiega dokładnie na jej środku. Nie martwcie się, z pewnością jej nie przegapicie, gdyż jest ona oznaczona słupami informacyjnymi, a na ziemi zaznaczona srebrzystym pasem, na którym widnieją napisy w kilku językach oraz współrzędne geograficzne. Jedną z największych atrakcji Joulupukin Pajakylä, bo tak po fińsku nazywa się mikołajowa wioska, jest park reniferów. Możecie tu spotkać reny, które ciągną sanie Mikołaja, a także sami udać się w podróż saniami zaprzęgniętymi w renifery po lesie, który okala wioskę. Na terenie wioski znajduje się także Husky Park, w którym można odwiedzić psiaki i przewieźć się prawdziwym psim zaprzęgiem. Przejazd psim zaprzęgiem jest płatny, a ceny zaczynają się od 50 euro, w zależności od trasy i czasu trwania przejażdżki. Inną atrakcją, która z pewnością zadowoli zarówno dzieci, jak i dorosłych jest Snowman World (ang. Świat Bałwanka), czyli lodowy plac zabaw. Na jego terenie można nie tylko jeździć na łyżwach, czy zjechać ze zjeżdżalni, ale także zjeść lunch i napić się gorącej czekolady w lodowej restauracji! Bilet wstępu do parku to koszt 35 € za osobę i ważny jest cały dzień (dzieci do lat dwóch, wstęp za darmo). Jeśli będziemy mieć szczęście, podczas zimowej przechadzki wokół mikołajowej wioski, możemy zobaczyć rozświetlające niebo zorze polarne.

Zimowe aktywności w Rovaniemi i okolicy

W Rovaniemi, poza wioską, można skorzystać z licznych zimowych atrakcji, takich jak psie zaprzęgi, przejażdżki skuterami śnieżnymi, przejazd na nartach biegowych na jednej z licznych ścieżek, czy wizyty w lodowych hotelach. Dla miłośników sportów zimowych Rovaniemi i Laponia to raj pełen możliwości!

Wioska Mikołaja - dojazd i informacje praktyczne

Z Polski do Rovaniemi można dostać się samolotem. Obecnie nie ma bezpośredniego połączenia, konieczna jest przesiadka w Helsinkach. Ze stolicy Finlandii do Rovaniemi możemy dotrzeć drogą lotniczą (lotnisko znajduje się zaledwie 2,5 kilometra od Wioski św. Mikołaja), a także autobusem i pociągiem. Z centrum miasta Rovaniemi do wioski można dotrzeć autobusem miejskim linii 8, cena biletu jednorazowego to 3,60 € dorośli oraz 1,80 € dzieci do 16 roku życia. Niemalże pod same drzwi Wioski Mikołaja zawiezie nas także specjalny autobus Santa's Express. Cena biletu jednorazowego dla osoby dorosłej to 4 € oraz 2 € dla dziecka. Wioska Świętego Mikołaja działa przez cały rok. W okresie letnim odwiedziny możliwe są w godzinach: 9-17, natomiast w okresie zimowym, kiedy miejsce zmienia się w prawdziwą świąteczną krainę, godziny są wydłużone do 19.

Wioska świętego Mikołaja w Rovaniemi - kiedy najlepiej przyjechać?

Jeśli planujecie odwiedzenie Wioski Mikołaja, musicie mieć na uwadze kilka szczegółów. Wioska działa cały rok, wiosną i latem jest w niej zdecydowanie mniej osób, zatem kolejka czas oczekiwania na spotkanie z Mikołajem będą znacznie krótsze. Święty będzie miał dla was nieco więcej czasu, więc wasza wizyta może być bardziej zbliżona do prywatnej audiencji. Niestety, w tym okresie możecie nieco mniej odczuwać świąteczną aurę, gdyż w tym czasie w Rovaniemi nie będzie śniegu, a co za tym idzie, ominął was także zimowe atrakcje. W okresie od czerwca do sierpnia w Laponii panuje dzień polarny, czyli okres, kiedy słońce nie zachodzi, a nawet w nocy jest jasno, co z pewnością sprzyja eksplorowaniu okolicy. Jeśli wybierzecie się do Rovaniemi zimą, musicie liczyć się z nieco dłuższym czasem oczekiwania na spotkanie z Mikołajem, a także faktem, iż wasza wizyta może potrwać zaledwie kilka minut i zakończyć się na zdawkowej wymianie uprzejmości i zapozowaniem do wspólnej fotografii. W tym czasie czeka was jednak mnóstwo atrakcji, które dostępne są zarówno w samej wiosce, jak i w Rovaniemi i okolicach. Należy jednak pamiętać, że warunki atmosferyczne zimą są bardzo niesprzyjające. Panują wówczas bardzo niskie temperatury (w zależności od miesiąca mogą one spaść nawet do -37 stopni Celsjusza!), a także intensywne opady śniegu, które mogą spowodować czasowe zamknięcie niektórych atrakcji. Rozsądnym okresem wydaje się być jesień. W Rovaniemi pokrywa śnieżna zalega zazwyczaj od połowy października. Ja odwiedziłam Wioskę św. Mikołaja na początku listopada i miałam prawdziwego pecha, ponieważ po raz pierwszy od ponad 150 lat w tym okresie w Laponii nie było śniegu! Jesienią dni w Finlandii są bardzo krótkie, a kiedy nie ma śniegu, panuje tam nieco przygnębiająca aura. Plusem wizyty w okresie jesiennym jest z pewnością fakt, że wtedy nie ma jeszcze aż tak wielu turystów, jak w grudniu. Dzięki temu moja wizyta nie tylko trwała nieco dłużej, niż standardowo, ale również bez najmniejszego problemu mogłam odwiedzić mikołajową pocztę, czy zrobić zakupy w sklepie z pamiątkami.

Wioska świętego Mikołaja w Laponii, czy warto ją odwiedzić?

Wioska świętego Mikołaja to obowiązkowy punkt na mapie dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć prawdziwej magii świąt w sercu zimowej krainy. Jeśli zastanawiacie się, czy warto wybrać się do Laponii i odwiedzić Wioskę świętego Mikołaja, to mogę wam powiedzieć, że z pewnością nie będziecie żałować, a wspomnienia z tego magicznego miejsca, w którym Boże Narodzenie trwa cały rok, zostaną z wami na zawsze.

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak wygląda Wioska świętego Mikołaja w fińskim Rovaniemi!

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