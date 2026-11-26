Przyciemnianie świateł w samolocie podczas startu i lądowania ma związek z bezpieczeństwem pasażerów.

Dzięki temu wzrok łatwiej przyzwyczaja się do ciemności, co może ułatwić ewentualną ewakuację.

Podniesione rolety pozwalają załodze i pasażerom obserwować sytuację na zewnątrz maszyny.

To standardowa procedura bezpieczeństwa, a nie element budowania klimatu podczas lotu.

Przyciemnione światła pomagają oczom przyzwyczaić się do ciemności

Start i lądowanie należą do najbardziej wymagających etapów lotu. To właśnie wtedy załoga szczególnie dba o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Przyciemnienie oświetlenia kabiny ma pomóc oczom pasażerów przyzwyczaić się do warunków panujących na zewnątrz samolotu. Jest to szczególnie istotne podczas lotów o świcie, po zmroku lub w nocy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chwilę po starcie albo tuż przed lądowaniem dochodzi do awaryjnej ewakuacji. Jeśli wnętrze samolotu jest mocno oświetlone, a na zewnątrz panuje ciemność, wzrok potrzebuje chwili, by się do niej przystosować. Przyciemnienie świateł ogranicza tę różnicę. Dzięki temu pasażerowie mogą szybciej dostrzec wyjścia ewakuacyjne, oznaczenia i drogę prowadzącą do opuszczenia maszyny.

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Dlaczego podczas startu i lądowania trzeba podnieść rolety?

Podniesione rolety w oknach również nie są przypadkowym wymogiem. Dzięki nim załoga może obserwować, co dzieje się na zewnątrz samolotu. W razie awarii istotne może być na przykład sprawdzenie, czy w pobliżu skrzydła nie pojawił się ogień, dym albo inne zagrożenie. Takie informacje pomagają ocenić, które wyjście ewakuacyjne będzie bezpieczne. Ma to znaczenie także dla pasażerów siedzących przy oknach. Mogą oni zauważyć niepokojącą sytuację i przekazać ją personelowi pokładowemu. Odsłonięte okna ułatwiają więc orientację w otoczeniu samolotu, a przyciemnione wnętrze sprawia, że łatwiej dostrzec elementy oświetlenia awaryjnego.

To dlatego procedura powtarza się podczas wielu lotów

Przyciemnianie świateł nie oznacza, że załoga spodziewa się problemów. To standardowe działanie zapobiegawcze, które ma przygotować wszystkich na ewentualną sytuację awaryjną. Podobnie jak zapięcie pasów, ustawienie fotela w odpowiedniej pozycji czy schowanie stolika, jest częścią procedur stosowanych podczas startu i lądowania.

Nie oznacza to również, że światła muszą być przyciemniane podczas każdego lotu w identyczny sposób. Wiele zależy od pory dnia, warunków oświetleniowych i procedur obowiązujących w danej linii. Najważniejsza zasada pozostaje jednak taka sama: w razie konieczności ewakuacji pasażerowie i załoga powinni móc jak najszybciej zorientować się w sytuacji i bezpiecznie opuścić pokład.