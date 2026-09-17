Dzień Chłopaka w podróży. Dokąd latają mężczyźni?

Dzień Chłopaka, obchodzony 30 września, może być dobrym pretekstem, żeby zamiast kolejnego prezentu podarować sobie wspólny wyjazd. Dane internetowego biura podróży eSky.pl pokazują, że podróże mężczyzn to najczęściej wyjazdy w duecie. Aż 62 proc. rezerwacji dotyczy 2 osób, podczas gdy 15 proc. stanowią grupy 4-osobowe, a 13 proc. – 3-osobowe.

Na liście najchętniej wybieranych kierunków króluje południe Europy. Pierwsze miejsce zajmują Włochy, które odpowiadają za 22 proc. rezerwacji, następnie Hiszpania (18 proc.), Malta (14 proc.), Grecja (12 proc.) oraz Cypr (6 proc.). Mężczyźni coraz chętniej rezerwują hotele o wysokim standardzie. Obiekty 4-gwiazdkowe stanowią już 52 proc. wszystkich bookingów. Jeśli chodzi o wyżywienie, niemal połowa decyduje się na śniadania (49 proc.), a 22 proc. wybiera formułę all-inclusive. Najczęściej rezerwowane są pobyty trwające od 4 do 6 nocy.

Męskie podróżowanie nie ma dziś jednego scenariusza i coraz częściej wymyka się stereotypom. Dane eSky pokazują, że panowie chętnie podróżują w parach, wybierają komfortowe hotele i stawiają na wyjazdy, które pozwalają w krótkim czasie połączyć kilka różnych doświadczeń. Może to być romantyczny city break z partnerką, rodzinne wakacje w formule all-inclusive, ale też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz. Widać również, że coraz większą rolę odgrywa jakość i wygoda podróży: ponad połowa rezerwacji dotyczy hoteli 4-gwiazdkowych. To pokazuje, że mężczyźni niekoniecznie szukają po prostu sposobu na „wyrwanie się” od codzienności. Częściej chcą jakościowo wykorzystać czas, zaplanować wyjazd wokół swoich zainteresowań i wrócić z konkretnymi wspomnieniami – mówi Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Hiszpania – city break i sportowe emocje

Hiszpania to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie z atmosferą wielkiego sportowego widowiska. Kilka dni w Barcelonie, Madrycie czy Sewilli można zaplanować tak, aby w ciągu dnia poznawać miejskie życie i lokalną kuchnię, a wieczorem poczuć emocje podczas meczu La Liga. Hiszpańska piłka nożna od lat ma w Polsce ogromną rzeszę kibiców, dlatego weekend połączony z meczem może być nie tylko wyjazdem turystycznym, ale także okazją do doświadczenia sportowej kultury na żywo. Październikowy weekend w Barcelonie w formule Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt już od 439 zł za osobę.

Rzym – romantyczny pobyt z historią w tle

Podróżowanie mężczyzn to nie tylko wyjazdy z kolegami. Równie dobrym pomysłem może być wspólny city break z partnerką. Rzym pozwala połączyć romantyczną atmosferę z odkrywaniem jednej z najbardziej fascynujących stolic Europy. Koloseum, Forum Romanum, Watykan czy wieczorny spacer po Trastevere tworzą idealne tło dla kilku dni spędzonych we dwoje. To propozycja dla tych, którzy podczas krótkiego wyjazdu chcą połączyć odpoczynek, dobre jedzenie i historię. 4-dniowy city break w stolicy Włoch w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem to w październiku koszt od 859 zł.

Turcja – rodzinne wakacje po swojemu

Męska podróż nie zawsze oznacza wyjazd bez rodziny. Turcja to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić więcej czasu z najbliższymi i jednocześnie zadbać o wygodę. Ciepły klimat, plaże, hotele z rozbudowaną ofertą all-inclusive i atrakcje dla dzieci sprawiają, że kierunek dobrze sprawdza się podczas rodzinnych wakacji. To także przykład podróżowania w stylu „po swojemu” – z przestrzenią zarówno na odpoczynek, jak i wspólne aktywności. Rodzinne wakacje w Turcji na początku października to wciąż bardzo korzystna pogoda. Tydzień pełen słońca i wysokich temperatur w pakiecie Lot+Hotel z all-inclusive to koszt od 1359 zł za osobę.