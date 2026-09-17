Allegro Wakacje wprowadza atrakcje z SeePlaces i raty 10x0% z PayU

Nie tylko lot i hotel: tysiące pomysłów na każdy dzień urlopu

Wprowadzenie pełnego katalogu SeePlaces na Allegro Wakacje to znaczące rozszerzenie portfolio platformy. Oferta od nowego partnera obejmuje wycieczki jednodniowe, co idealnie wpisuje się w potrzeby osób chcących urozmaicić swój urlop. Baza ofert reprezentuje aż 74 destynacje, obejmujące 65 krajów i 9 wyodrębnionych regionów turystycznych, takich jak m.in. Wyspy Kanaryjskie, Madera, Azory, Zanzibar, a także Anglia i Szkocja.

Kierunki te zostały zdefiniowane tak, aby objąć kraje najchętniej wybierane przez Polaków na wakacje: Turcję, Hiszpanię, Grecję, Egipt oraz Włochy. Klienci znajdą również bogatą ofertę w Bułgarii, Tunezji, Omanie czy na Cyprze. W asortymencie dominują wycieczki z przewodnikiem – zwiedzanie i wycieczki kulturalne stanowią ponad połowę całego katalogu. Drugą kluczową grupą produktową są rejsy, a ponadto turyści mogą wybierać spośród atrakcji przyrodniczych, sportów ekstremalnych, nurkowania, transferów oraz biletów wstępu do najpopularniejszych światowych parków rozrywki, takich jak Disneyland czy Legoland. Rozpiętość cenowa jest bardzo szeroka i dostosowana do każdego budżetu – od 45 zł za bilet wstępu na taras widokowy Warszawa Highline, aż po około 23 tys. zł za ekskluzywny, wysokogórski lot helikopterem w Szwajcarii.

Elastyczność, wygoda i brak barier językowych

Oferta od SeePlaces została w pełni dostosowana do preferencji polskich i międzynarodowych użytkowników platformy. Wycieczki mogą być prowadzone w aż 14 językach, przy czym udział ofert z obsługą przewodnika w języku polskim wynosi ponad 60%. Platforma obsługuje 12 walut i 15 języków interfejsu oraz procesu zakupowego. Poza językiem polskim silnie reprezentowane są języki regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): czeski, słowacki, węgierski oraz rumuński, co jest spójne z międzynarodowym rozwojem Allegro.

Klienci mogą rezerwować atrakcje zarówno przed wyjazdem (planując urlop z wyprzedzeniem), jak i z dnia na dzień bezpośrednio na miejscu wypoczynku – dostępność miejsc potwierdzana jest natychmiast w momencie zakupu. Istotnym wyróżnikiem oferty SeePlaces na Allegro Wakacje jest jej pełna niezależność – z biletów wstępu, rejsów czy wycieczek jednodniowych może skorzystać każdy użytkownik Allegro. Zakup atrakcji nie jest w żaden sposób warunkowany wcześniejszą rezerwacją pakietu wakacyjnego na platformie, co czyni ją idealnym rozwiązaniem także dla osób podróżujących całkowicie na własną rękę. Do dyspozycji podróżnych jest ponad 20 000 miejsc odbioru na całym świecie, co gwarantuje pełną wygodę logistyczną. O najwyższym standardzie usług świadczy ocena serwisu SeePlaces wynosząca 5,25/6, wystawiona na podstawie ponad 13 tysięcy rzetelnych opinii klientów.

– Wprowadzenie oferty SeePlaces na naszą platformę niesie ze sobą dwie kluczowe nowości, które rewolucjonizują sposób, w jaki klienci mogą organizować swój czas. Po pierwsze, oficjalnie otwieramy się na turystykę krajową – dzięki bogatej bazie lokalnych atrakcji w Polsce uatrakcyjniamy wypoczynek na rodzimym rynku. Po drugie, umożliwiamy wygodne i bezproblemowe zaplanowanie wolnego czasu – zarówno podczas dłuższego urlopu, jak i spontanicznego weekendu, za pomocą zaledwie kilku kliknięć – mówi Marcin Łachajczyk, odpowiedzialny za rozwój Allegro Wakacje.

– Szeroka sieć dystrybucji SeePlaces obejmuje zarówno kanał własny B2C, jak i aplikacje mobilne oraz rozbudowaną sieć partnerów w Polsce i całym regionie CEE. Partnerstwo z Allegro Wakacje to dla nas doskonała szansa na zaprezentowanie katalogu atrakcji naszych lokalnych partnerów 15 milionom klientów Allegro. Ten katalog stale rozbudowujemy, tak aby odpowiadał zarówno na potrzeby osób planujących wakacje z biurami podróży, jak i tych, które podróżują całkowicie samodzielnie — obecność w ekosystemie zakupowym Allegro Wakacje pozwala nam dotrzeć do obu tych grup jednocześnie. Wierzymy, że uczyni to planowanie wypoczynku jeszcze prostszym – podkreśla Radosław Przybyszewski, Chief Growth Officer SeePlaces.

Krajowe przeboje i zagraniczne bestsellery

Dotychczasowe statystyki rezerwacji SeePlaces pokazują wyraziste preferencje polskich podróżnych. Wśród kierunków zagranicznych najpopularniejsze są Hiszpania, Grecja, Egipt, Włochy oraz Turcja, a także dynamicznie rosnący Madagaskar. Do absolutnych hitów wycieczkowych należą rejsy do Zatoki Wraku oraz Błękitnych Jaskiń na grecznej wyspie Zakynthos, widowiskowe loty balonem nad turecką Kapadocją, trekking ekstremalnym hiszpańskim szlakiem Caminito del Rey czy rejsy wokół malowniczego włoskiego archipelagu La Maddalena. Z kolei w coraz chętniej odwiedzanej Albanii klienci stawiają na rejsy po jeziorze Koman oraz rafting na dzikiej rzece Vjosa.

Równie silną pozycję w katalogu zajmują hity krajowe realizowane w czterech głównych miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Warszawie.W katalogu krajowym nie brakuje rozpoznawalnych atrakcji — od biletów do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia, po wejściówki na spektakularny, najwyżej położony taras widokowy w Polsce, Highline Warsaw w Varso Tower. Dużą popularnością cieszy się również klasyczne zwiedzanie Krakowa i Wzgórza Wawelskiego, wizyty w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz wizyty studyjne w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nowe, korzystne metody finansowania: raty 0% z PayU na Allegro Wakacje.

Równolegle z poszerzaniem oferty atrakcji turystycznych, Allegro Wakacje rozwija elastyczne metody płatności, ułatwiając klientom planowanie wydatków wakacyjnych. Do udostępnionych wcześniej płatności Allegro Pay dołączają nowe opcje ratalne realizowane we współpracy z PayU. Klienci mogą teraz skorzystać z wygodnych rat zero – rozkładając należność na 5 lub 10 rat z RRSO 0% bez dodatkowych kosztów czy ubezpieczeń. Dla osób poszukujących niższej miesięcznej raty przy większych rezerwacjach przygotowano z kolei warianty z wydłużonym okresem spłaty na 18, 24, 36, a nawet 50 rat. Nowe rozwiązania pozwalają dopasować sposób finansowania do indywidualnych potrzeb i rezerwować wymarzone wakacje bez konieczności natychmiastowego angażowania całości środków.

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