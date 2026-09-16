Jesień to idealny moment, by wrócić do Budapesztu. Lokalni insiderzy polecają 5 nowych adresów na city break

PIĄTEK, 19:30 - Kolacja w miejscu, którego jeszcze kilka tygodni temu nie było

Annamária Holovács, Head of Poland, Visit Hungary

31 lipca w hotelu Dorothea otworzył się Gordon Ramsay Bar & Grill Budapest – pierwszy lokal tej marki w Europie Środkowej. Koncept powstał pod hasłem „Born in London, Built for Budapest” i łączy charakterystyczny styl Bar & Grill z lokalnymi produktami oraz węgierskimi akcentami.

Na pierwszy wieczór zabrałabym znajomych właśnie tutaj. Oczywiście nazwisko Gordona Ramsaya przyciąga uwagę, ale mnie najbardziej ciekawi to, jak ten koncept został dopasowany do Budapesztu. Szukałabym w menu lokalnych akcentów i koniecznie zajrzała do ogrodu z ziołami, który nawiązuje do historii miejsca, w którym znajduje się restauracja. I jedna praktyczna rada: jeśli planujemy weekendową wizytę, rezerwacji stolika nie zostawiałabym na ostatnią chwilę - Annamária Holovács

SOBOTA, 9:30 - Śniadanie w kawiarni, którą Budapeszt właśnie odzyskał

Viktoria Siketova, International PR Expert, Visit Hungary

Dunapark Kávéház ponownie otwarto 25 lipca po kilkuletniej przerwie. Kawiarnia przy Szent István Park działa od 1938 roku i po tegorocznej renowacji wróciła z nowym, całodziennym menu – od śniadań i brunchu po klasyczne dania węgierskie i desery.

Dunapark wybrałabym na spokojne śniadanie albo brunch, najlepiej przy jednym z dużych okien wychodzących na Szent István Park. Lubię to miejsce za jego spokojny, lekko elegancki rytm – wnętrza w stylu art déco, naturalne światło i atmosferę dawnej budapeszteńskiej kawiarni, ale bez poczucia, że siedzi się w muzeum. Jeśli ktoś chce spróbować czegoś bardziej charakterystycznego, zamówiłabym Dunapark-sólet – ich popisowe danie z chrupiącym udkiem gęsim, przygotowywane przez 12 godzin. A na deser flódni: tradycyjne wielowarstwowe ciasto z makiem, orzechami włoskimi, jabłkami i powidłami śliwkowymi. To jedno z tych miejsc, w których historię Budapesztu można poczuć nie tylko we wnętrzach, ale także na talerzu - Viktoria Siketova

Autor: Visit Hungary/ Materiały prasowe

SOBOTA, 11:30 - Tropiki i 14-metrowy wodospad w środku miasta

Vitalij Izbrisov, Destination Development Expert, Visit Hungary

Od 1 lipca w budapeszteńskim Biodome działa Urban Oasis – niemal hektar zadaszonej przestrzeni wypełnionej tropikalną i subtropikalną roślinnością, zwierzętami oraz około 30 naturalnej wielkości modelami prehistorycznych gadów. Imponujące dinozaury i immersyjna sceneria sprawiają, że jest to ciekawy i zapadający w pamięć pomysł na rodzinny dzień. Całość zaprojektowano jako immersyjne doświadczenie, które bardziej przypomina wejście do osobnego ekosystemu niż wizytę w tradycyjnej miejskiej atrakcji.

Do Biodome zabrałbym kogoś przede wszystkim dla atmosfery. Wchodzisz z Városliget do ogromnej, zielonej przestrzeni i nagle masz nad głową 14-metrowy wodospad, wokół tropikalną roślinność i zupełnie inny rytm niż na ulicach zaledwie kilka minut wcześniej. Właśnie ten kontrast robi na mnie największe wrażenie. Warto też wiedzieć, że Urban Oasis jest częścią budapeszteńskiego zoo i można ją odwiedzić w ramach standardowego biletu, więc łatwo włączyć ją do planu dnia bez konieczności dokonywania osobnej rezerwacji - Vitalij Izbrisov

SOBOTA, 16:00 - Freddie Mercury bez scenicznej maski

Simon A. Nagy, Head of DACH Markets, Visit Hungary

Po południu nie trzeba opuszczać Városliget. W House of Music Hungary trwa obecnie wystawa „Freddie – The Exhibition”, która pokazuje nie tylko sceniczną karierę Freddiego Mercury’ego, ale również jego życie z dala od blasku reflektorów. Ekspozycja prowadzi przez dziewięć przestrzeni tematycznych i obejmuje oryginalne kostiumy, odręcznie napisane teksty piosenek, przedmioty osobiste oraz rzeczy z domu artysty. Ważną częścią tej historii są wspomnienia Petera Freestone’a, który przez ponad dekadę był osobistym asystentem Mercury’ego. W 2026 roku przypada również 40. rocznica legendarnego koncertu Queen w Budapeszcie.

Nie zaczynałbym tej wystawy od najbardziej spektakularnych kostiumów. Mnie najbardziej zatrzymują drobniejsze rzeczy – odręcznie napisane teksty piosenek, przedmioty z domu Freddiego i historie ludzi, którzy naprawdę go znali. Po pewnym czasie przestajesz oglądać wystawę o wielkiej gwieździe, a zaczynasz poznawać człowieka, który krył się za tym wizerunkiem. I nawet jeśli ktoś nie jest wielkim fanem Queen, myślę, że warto dać tej wystawie szansę właśnie ze względu na tę mniej teatralną stronę historii - Simon A. Nagy

Biblioteka, która bardziej przypomina pałac - Abigel Adorjan, Head of Commercial PR, Visit Hungary

Zaledwie kilka minut spacerem od Kálvin tér znajduje się Metropolitan Ervin Szabó Library, której główna część mieści się w dawnym Pałacu Wenckheimów. Rezydencję zbudowano pod koniec XIX wieku dla arystokratycznej rodziny Wenckheimów, a od 1931 roku jej reprezentacyjne wnętrza służą jako biblioteka publiczna. Za fasadą kryją się dawne sale balowe, historyczne salony, monumentalne schody i lustrzane wnętrza – dziś jednak zamiast muzealnych ekspozycji są tu książki, studenci i czytelnicy.

To jedno z miejsc, które najbardziej lubię pokazywać osobom przekonanym, że dobrze znają już Budapeszt. Wchodzisz do zwykłej miejskiej biblioteki, a chwilę później znajdujesz się w dawnych pałacowych wnętrzach z ogromnymi lustrami, żyrandolami i bogato zdobionymi sufitami, podczas gdy przy stolikach obok studenci normalnie pracują na laptopach. Właśnie ten kontrast lubię najbardziej. Polecam nie robić tylko szybkiego zdjęcia i wychodzić, ale zostać chwilę dłużej, zajrzeć do dawnych sal balowych, a później zatrzymać się na kawę. Można kupić standardowy bilet turystyczny, a jeśli ktoś chce lepiej poznać historię Pałacu Wenckheimów, można również wcześniej zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim. Później zostałabym jeszcze trochę w okolicy Kálvin tér – jest tu mnóstwo małych kawiarni, tarasów i pubów, a dzięki studentom ta część miasta ma zupełnie inny rytm niż najbardziej turystyczne dzielnice - Abigel Adorjan

Autor: Visit Hungary/ Materiały prasowe

NIEDZIELA, 13:00 - Wielki powrót Cytadeli

Máté Terjék, Head of International Key Markets, Visit Hungary

Po gruntownej renowacji Cytadela powróciła na mapę Budapesztu w zupełnie nowej formie. W obrębie dawnych fortyfikacji powstało ponad 6 000 m² terenów parkowych, a także nowe ścieżki i tarasy widokowe. W Zachodnim Bastionie otwarto natomiast wystawę „The Bastion of Liberty” o powierzchni 1 700 m², poświęconą najważniejszym momentom w historii Węgier.

Na niedzielę wybrałbym Cytadelę, ale tym razem nie tylko dla widoku. Po renowacji można przejść przez miejsca, które wcześniej były zamknięte, wejść na nowe tarasy i zobaczyć Budapeszt praktycznie z perspektywy 360 stopni. Zwróciłbym szczególną uwagę na otwór w kształcie litery V nad dawną bramą – to ślad po momencie, gdy po wycofaniu wojsk cesarskich mieszkańcy miasta sami zaczęli rozbierać twierdzę. Warto też odwiedzić wystawę „The Bastion of Liberty” i wejść na Roof Garden 360. Park i część punktów widokowych są dostępne bezpłatnie, więc nawet bez wielogodzinnego zwiedzania można spędzić tu naprawdę udany poranek - Máté Terjék

Autor: Visit Hungary/ Materiały prasowe

Węgry to kraj o dużej różnorodności i atrakcyjny kierunek zarówno dla miłośników turystyki kulturowej i miejskiej, jak i aktywnego wypoczynku oraz podróży zdrowotnych i spa. Turystów poszukujących romantycznej atmosfery zachwyci ponad 700 pałaców i bajkowych zamków rozsianych po całym kraju. Węgry słyną również z unikatowych krajobrazów, takich jak Puszta — największy obszar trawiasty w Europie.Jedną z głównych atrakcji wakacyjnych jest Balaton, największe jezioro śródlądowe Europy Środkowej, zajmujące niemal 200 kilometrów kwadratowych. Płytkie wody jeziora oraz panujący tu śródziemnomorski klimat przyciągają turystów z kraju i zagranicy. W jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscowości Hévíz, znajduje się największe na świecie naturalne jezioro termalne.Turystyka uzdrowiskowa odgrywa na Węgrzech kluczową rolę nie tylko w regionie Balatonu, lecz w całym kraju. Podróżni cenią ponad 1 500 źródeł termalnych bogatych w minerały, z czego 350 posiada oficjalny status wód leczniczych. Na terenie Węgier funkcjonuje ponad 200 term, obiektów spa oraz hoteli wellness. Jednym z największych i najbardziej znanych kompleksów termalnych są Łaźnie Széchenyiego w Budapeszcie.Wizyta w tętniącej życiem stolicy jest nieodłącznym elementem każdej podróży po Węgrzech. Secesyjna architektura, malownicze panoramy Dunaju, liczne źródła termalne oraz bogata kultura kawiarniana sprawiają, że Budapeszt uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miast Europy Środkowo-Wschodniej.