Ulubiony wakacyjny napój dzieci pod lupą dietetyków. "Może być toksyczny i prowadzić do hospitalizacji"

Uwielbiane przez dzieci, kolorowe napoje slushy, wszechobecne w kurortach, skrywają poważne zagrożenie, o czym alarmują eksperci.

Glicerol, składnik zwłaszcza wersji "bez cukru", może być toksyczny dla dzieci, wywołując zatrucia, objawy neurologiczne i hospitalizację.

Pilne ostrzeżenie: Dowiedz się, od jakiego wieku Agencja ds. Standardów Żywności bezwzględnie zakazuje podawania tych napojów dzieciom!

Ulubiony wakacyjny napój dzieci pod lupą dietetyków

Z pewnością większość rodziców doskonale zna ten barwny napój, który kusi z niemal każdego zakątka turystycznych miejscowości. Mowa o slushy, znanym również jako granita. Ten orzeźwiający, zmrożony specjał o półpłynnej konsystencji, przypominającej kruszony lód lub mokry śnieg, już dawno zdobył serca Polaków. Szczególnie najmłodsi nie potrafią przejść obojętnie obok maszyn wypełnionych kolorowymi płynami. Slushy różni się od lodów czy smoothie. Posiada kryształkową, lekko ziarnistą strukturę, ale jednocześnie jest na tyle gładkie, że łatwo je pić, a w ustach szybko się rozpuszcza. Jest chłodniejsze niż tradycyjne napoje, ale niecałkowicie zamarznięte. Jak powstaje ten popularny przysmak? Do wody dodawany jest słodki syrop smakowy, który nadaje mu charakterystyczny smak i barwę. Syropy te są dostępne w wielu wariantach, najczęściej owocowych, i zazwyczaj charakteryzują się bardzo dużą zawartością cukru. Dodatkowo, intensywne barwniki sprawiają, że napój wygląda niezwykle apetycznie. Niestety, pomimo swojej ogromnej popularności, slushy nie ma dobrej opinii wśród dietetyków. Zwracają oni uwagę, że spożywanie tego napoju, szczególnie przez najmłodszych, może nieść za sobą poważne ryzyko zatrucia.

Slushy może być niebezpieczne. Dietetyk ostrzega. „Toksyczne. Dzieci trafiają po tym do szpitala”

Problem polega na tym, że do słodzenia slushy często używa się glicerolu. Choć sama ta substancja jest powszechnie uznawana za nieszkodliwą dla dorosłych, u dzieci spożycie jej w zbyt dużej ilości może skutkować zatruciem. Ryzyko to dotyczy w szczególności napojów reklamowanych jako "bez cukru". Zgodnie z ostrzeżeniami Agencji ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency), mrożone napoje typu slush stwarzają większe zagrożenie, ponieważ zawartość glicerolu w nich jest wyższa niż w innych produktach spożywczych. Ta zwiększona ilość jest niezbędna do uzyskania pożądanego efektu „rozmrożonego śniegu”. Podobne zdanie na ten temat ma popularna dietetyczka, Anna Mizerska, która wykorzystuje media społecznościowe, by przestrzec rodziców przed podawaniem slushy dzieciom.

Zespół naukowców z Irlandii i Wielkiej Brytanii opublikował w czasopiśmie Archives of Disease in Childhood analizę 21 przypadków dzieci, które trafiły do szpitala po spożyciu slushy zawierających glicerol. (...) W badaniu opisano przypadki dzieci, które po wypiciu napoju lodowego wykazywały poważne objawy neurologiczne i metaboliczne. Najczęściej pojawiały się: senność lub wręcz utrata przytomności, bardzo niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), podwyższony poziom kwasu mlekowego (kwasica mleczanowa), a także wykrywalne ilości glicerolu w moczu

- możemy przeczytać w poście opublikowanym przez specjalistkę ds. żywienia na Instagramie.

Te napoje mogą wywołać poważną chorobę u dzieci. Kolorowe, lodowate i uwielbiane przez najmłodszych – slushy, czyli napoje z kruszonym lodem, stały się nieodłącznym elementem dziecięcych imprez, wakacji i dni spędzanych w centrach handlowych. Jednak nowe badania pokazują, że za ich atrakcyjnym wyglądem kryje się realne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Warto być tego świadomym, bo sezon na slushy dopiero się zacznie

- ostrzega dalej dietetyczka. Zgadza się to z wytycznymi Agencji ds. Standardów Żywności. Instytucja ta opublikowała zalecenia, według których mrożone napoje z glicerolem nie powinny być podawane dzieciom poniżej 4 roku życia.