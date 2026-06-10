Zdrowsze alternatywy dla tradycyjnych lodów. Uczestniczka "MasterChefa" zdradza, jak nie rezygnować z przyjemności latem

Lato i lody to połączenie, które nie musi oznaczać wyrzutów sumienia, nawet dla osób dbających o zdrową dietę.

Znana dietetyczka i uczestniczka popularnego show kulinarnego - Roksana Środa obala mit o konieczności rezygnacji z letniego deseru, wskazując na zdrowe alternatywy.

Odkryj proste sposoby na przygotowanie pysznych, chłodzących przysmaków oraz kluczowe zasady, by cieszyć się nimi bez obciążania metabolizmu.

Lody - to właśnie z nimi najczęściej kojarzymy tę porę roku, traktując je jako idealne orzeźwienie w upalne dni i symbol wakacyjnego wypoczynku. Jednocześnie coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowe odżywianie i stara się ograniczać spożycie cukru oraz wysoko przetworzonych produktów. Czy oznacza to, że latem trzeba zrezygnować z lodów? Zdaniem Roksany Środy, dietetyczki klinicznej i uczestniczki programu "MasterChef", absolutnie nie! W rozmowie z portalem Eska.pl Roksana Środa podkreśla, że osoby dbające o zdrową dietę wcale nie muszą odmawiać sobie tej przyjemności. Kluczem jest jednak wybieranie zdrowszych alternatyw lub przygotowywanie deserów samodzielnie w domu.

Jak zrobić lody domowe?

Zdrowe alternatywy dla tradycyjnych lodów. Roksana Środa zdradza, jakie lody wybrać bez wyrzutów sumienia

Jak zauważa Roksana Środa, doskonałą bazą do przygotowania lodów są świeże owoce. Banany, truskawki, maliny, borówki czy mango mogą stanowić naturalne źródło słodyczy, dzięki czemu nie ma potrzeby dodawania dużych ilości cukru.

Coraz większą popularnością cieszą się również lody na bazie jogurtu naturalnego lub skyrów. Takie desery zawierają więcej białka i mogą być sycącą przekąską podczas upalnych dni. Wystarczy zmiksować ulubione owoce z jogurtem, przelać masę do foremek i wstawić do zamrażarki.

Rynek oraz domowe sposoby dają nam dzisiaj mnóstwo genialnych alternatyw, które nie tylko świetnie chłodzą, ale mogą wręcz stanowić pełnowartościowy element diety. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając zdrowsze lody? Dobrej jakości sorbet. Zwróć uwagę na to, aby w składzie były po prostu owoce, ewentualnie z niewielkim dodatkiem cukru. Są lżejsze, mają mniej kalorii i zero tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że to niemal same węglowodany, więc warto dorzucić do nich np. garść orzechów. Jeśli już sięgasz po klasyczne lody ze sklepu, to wybierz te z najkrótszym składem - wystarczy mleko, śmietanka, wanilia, cukier. Domowe lody owocowe, to moja ulubiona alternatywa. Wystarczy zamrozić dojrzałego banana w plasterkach i jagody, a następnie zblendować je z odrobiną mleka. Domowe lody proteinowe, to świetna opcja przy redukcji. Blendujemy Skyr z owocami jagodowymi i odrobiną erytrytolu (można go też pominąć), a następnie zamrażamy w foremkach do lodów na patyku. Taka przekąska doskonale syci, wspiera regenerację mięśni i chłodzi w upalne dni - mówi Roksana Środa.

Jak podkreśla uczestniczka kulinarnego show, aby cieszyć się smakiem lodów bez wyrzutów sumienia, wystarczy trzymać się kilku zasad.

Jedzenie powinno karmić nie tylko nasze ciało, ale i głowę. Wakacje, to czas relaksu, a lody są ich elementem. Wyrzuty sumienia po zjedzeniu gałki lodów robią w naszym organizmie więcej szkody (generując stres i wyrzut kortyzolu) niż sam deser. Aby cieszyć się lodami, a jednocześnie nie obciążać metabolizmu i uniknąć wzrostu masy ciała, warto wdrożyć 3 proste zasady: Lody po posiłku, a nie zamiast niego. Lody zjedzone na pusty żołądek zadziałają, jak bomba cukrowa. Jeśli jednak zjesz lody jako deser bezpośrednio po zbilansowanym obiedzie (np. po sałatce z kurczakiem czy rybie z warzywami), zawarte w obiedzie białko, tłuszcz i błonnik spowolnią wchłanianie cukru z lodów. Glikemia podniesie się, ale zdecydowanie łagodniej. Ruch jest kluczowy. Spacer do lodziarni i z powrotem, to idealny sposób na obniżenie glikemii i podkręcenie metabolizmu. Aktywność mięśniowa tuż po zjedzeniu czegoś słodkiego sprawia, że komórki wychwytują glukozę z krwi znacznie szybciej, bez konieczności wyrzucania ogromnych ilości insuliny. Stawiaj na jakość, nie na ilość. Wybieraj lody rzemieślnicze o prostym składzie, zamiast mocno przetworzonych lodów przemysłowych z długą listą syropów glukozowo-fruktozowych i sztucznych barwników - radzi dietetyczka kliniczna.

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