To imię oznacza "walecznego". W ostatnim dziesięcioleciu jego popularność znacznie wzrosła

Polscy rodzice masowo wracają do korzeni, wybierając tradycyjne imiona z głębokimi, słowiańskimi korzeniami, co widać w rejestrze PESEL.

Pewne męskie imię, symbolizujące "wojownika" i "walkę o sławę", notuje dynamiczny wzrost popularności, stając się hitem ostatnich lat.

Sprawdź, o jakie imię chodzi i dlaczego jego mocne znaczenie oraz wyraziste brzmienie znów podbijają serca rodziców w Polsce.

Rejestr PESEL jasno wskazuje, iż Polacy cenią sobie tradycję. Choć przez krótki okres porzucono tradycyjne imiona na rzecz tych bardziej obco brzmiących, to w ostatnich latach na porodówkach znów królują imiona zakorzenione w naszej kulturze od wieków. Jednym z imion, które zyskało na popularności, jest Borys.

Borys - pochodzenie i znaczenie imienia

Borys to imię męskie o długiej historii i interesującym pochodzeniu. Niektórzy badacze uznają je za skróconą formę imienia Borzysław/Borislav: W tej interpretacji Borys pochodziłby od starosłowiańskich członów bor- (walka, bój) i sław- (sława). Oznaczałoby to zatem "tego, który walczy o sławę" lub "sławnego w walce" lub po prostu "walecznego". Jest to najbardziej popularna i akceptowana teoria, szczególnie w kontekście słowiańskim. Uznaje się także, iż wywodzi się ono z języków tureckich lub protobułgarskich, skąd trafiło do krajów słowiańskich.

Znaczenie imienia Borys interpretowane jest najczęściej jako "wojownik", "bojownik", "ten, który walczy" lub po prostu "walczący". Z tego względu imię kojarzy się z odwagą, siłą charakteru, determinacją oraz niezależnością. Osoby noszące to imię często postrzegane są jako ambitne, energiczne i konsekwentnie dążące do wyznaczonych celów.

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Popularność imienia Borys w Polsce

Imię Borys jest znane w wielu krajach Europy Wschodniej, szczególnie w Bułgarii, Rosji, Ukrainie i Polsce. W polskiej tradycji funkcjonuje od wielu lat, jednak największą popularność zyskało w ostatnich dekadach. Rodzice chętnie wybierają je dla swoich synów ze względu na jego krótką, wyrazistą formę oraz oryginalne brzmienie. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje mężczyzn 21 899, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 123. pozycji w zestawieniu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku imię to otrzymało 491 chłopców. Natomiast rekordową liczbę nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2019 roku, kiedy wybrano je aż 1129 razy.

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