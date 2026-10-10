Zwycięstwo MKS Dąbrowa Górnicza nad Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Wynik końcowy?

MKS Dąbrowa Górnicza pokonuje rywali

Drużyna MKS Dąbrowa Górnicza odniosła zwycięstwo nad zespołem Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Wynik końcowy meczu to 87:83 na korzyść gospodarzy. Spotkanie rozegrano w ramach Ekstraklasy koszykarzy. Kwarty zakończyły się wynikami: 21:18, 31:22, 22:20, 13:23.

Dla MKS Dąbrowa Górnicza najwięcej punktów zdobył Jordan Hall. Koszykarz ten zapisał na swoim koncie 20 punktów w całym spotkaniu. Kolejni zawodnicy z największą liczbą punktów to Jakub Musiał z 14 punktami oraz Martin Peterka i Marcin Woroniecki, którzy zdobyli po 13 punktów. Daylen Kountz dodał do dorobku drużyny 10 punktów, Aundre Hyatt, Kalib Boone i Marcin Piechowicz po 5, a Maciej Nagel 2.

Jak punktowali goście z Torunia?

W drużynie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń liderem pod względem zdobytych punktów był Luka Sakota. Ten zawodnik uzyskał 23 punkty dla swojej drużyny. Raymond Cowels rzucił 17 punktów, a Damian Kulig dorzucił 12 oczek. Viktor Gaddefors zakończył mecz z dorobkiem 11 punktów.

Pozostali gracze zespołu z Torunia zdobyli odpowiednio mniej punktów. Isaiah Cousins zaliczył 7 punktów, Bennett Vander Plas 6, a Kristaps Kilps 5 punktów. Maximilian Lipiński zdobył 2 punkty, natomiast Paweł Sowiński zakończył mecz bez punktów. Pomimo dobrej postawy liderów, zespół gości musiał uznać wyższość gospodarzy z Dąbrowy Górniczej.