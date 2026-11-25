Reprezentacja kraju piłkarek ręcznych rozegra w najbliższy weekend w Klużu-Napoce dwa mecze towarzyskie z Rumunią. Spotkania zaplanowano na 28 listopada o godzinie 17.00 oraz 29 listopada o godzinie 12.00. Będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem.

Zespół prowadzony przez Norwega Arne Senstada trenuje obecnie na zgrupowaniu w Katowicach. Biało-czerwone w grupie w stolicy Górnego Śląska rozpoczną turniej od spotkania 5 grudnia z Francją. Dwa dni później zmierzą się z Ukrainą, a na zakończenie rundy wstępnej 9 grudnia zagrają z Wyspami Owczymi.

Taktyka i defensywa. Ostatnie przygotowania

Rozgrywająca i kapitan reprezentacji Monika Kobylińska przekazała, że zespół skupiał się na grze w obronie oraz wariancie 7 na 6. Cytowana przez stronę krajowej federacji zawodniczka zaznaczyła, że mecze z Rumunią mają pomóc w złapaniu odpowiedniego rytmu.

„Myślę, że w pewnym stopniu jesteśmy już gotowe na mistrzostwa Europy, ale cieszymy się, że mamy jeszcze trochę czasu. Za nami dwa dni treningów i pierwsze założenia taktyczne zostały już przepracowane” – powiedziała Monika Kobylińska.

„Nie możemy się już doczekać Euro, pierwszego hymnu. Jesteśmy bardzo podekscytowane i z niecierpliwością na to czekamy” – dodała.

Lewoskrzydłowa Daria Michalak potwierdziła mocną pracę zespołu nad jednym wariantem defensywnym. Celem reprezentacji na weekend w Klużu-Napoce są dwa zwycięstwa.

Rumunki chcą zagrać bardziej fizycznie

Drużyna Rumunii ma za sobą wtorkowe zwycięstwo nad Angolą 29:28. Trener Ovidiu Mihaila nie był jednak zadowolony z postawy w defensywie, która umożliwiła przeciwniczkom zdobywanie tak zwanych łatwych bramek. Szkoleniowiec wypowiedział się na temat Polek dla największego i najstarszego portalu w kraju, „Gazeta Sporturilor”.

„Nasze najbliższe rywalki to bardzo dobra drużyna. Świetnie zorganizowana, z trenerem z krajów nordyckich, który znacznie podniósł poziom reprezentacji Polski. Grają w niej zawodniczki znane z występów w lidze rumuńskiej. Musimy więc zagrać bardziej fizycznie i lepiej skoncentrowani” – ocenił rumuński trener.