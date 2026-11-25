Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes zapewnił już sobie tytuł mistrza świata Formuły 1 w sezonie 2026. 20-latek z Bolonii triumfował podczas Grand Prix Meksyku, zostając najmłodszym mistrzem w historii cyklu oraz pierwszym włoskim czempionem od 73 lat. Zespół Mercedes przypieczętował tytuł w kategorii konstruktorów podczas Grand Prix Brazylii.

Za plecami lidera toczy się walka o wicemistrzostwo świata, w której szanse zachowuje wciąż pięciu zawodników. Do zdobycia do końca sezonu pozostaje 50 punktów, w tym 25 za zwycięstwo w każdym z dwóch ostatnich wyścigów.

Holender Max Verstappen z Red Bull Racing umocnił się na pozycji wicelidera dzięki zwycięstwu w Las Vegas. Kierowca ma 37 punktów przewagi nad trzecim w klasyfikacji Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Ten z kolei o trzy punkty wyprzedza swoich rodaków George'a Russella z Mercedesa i Lando Norrisa z McLarena, a niewielką stratę do Brytyjczyków ma partner Hamiltona z zespołu, Monakijczyk Charles Leclerc.

Przedostatni etap rywalizacji w Katarze. Historia toru w Lusajlu

W najbliższy weekend kierowcy będą rywalizować w Grand Prix Kataru na torze Lusail International Circuit. Obiekt położony niedaleko katarskiej stolicy Dauhy liczy 5,419 kilometra długości, a wyścig toczy się na dystansie 57 okrążeń. Tor został zbudowany w niecały rok przez około 1000 robotników, a koszt budowy wynosił ponad 58 milionów dolarów.

Obiekt jest otoczony sztuczną trawą, aby zawodnicy wyjeżdżający poza tor nie nanosili zbyt dużo piachu na nawierzchnię. Kontrakt z Lusail International Circuit obowiązuje do końca 2032 roku.

Pierwszy wyścig Formuły 1 odbył się tutaj w 2021 roku, a triumfował w nim siedmiokrotny mistrz świata Hamilton. W 2022 roku rywalizacja nie odbyła się ze względu na organizowane przez Katar piłkarskie mistrzostwa świata, po czym obiekt wrócił do kalendarza w 2023 roku. Do tej pory odbyły się tu cztery wyścigi o Grand Prix Kataru. Najwięcej zwycięstw odniósł czterokrotny mistrz świata Verstappen, który triumfował w trzech ostatnich imprezach, a raz wygrał Hamilton.

Rekordowe najszybsze okrążenie ustanowił w 2024 roku ustępujący mistrz globu Brytyjczyk Lando Norris. Czas tego przejazdu wyniósł 1.22,384.

Wyścigi motocyklowe i harmonogram weekendu

Od 2004 roku obiekt gości również wyścigi motocyklowych mistrzostw świata. Od 2008 roku wyścigi MotoGP w Katarze odbywają się w nocy przy sztucznym oświetleniu, co jest jedynym takim wyścigiem w kalendarzu MotoGP w odróżnieniu od Formuły 1. Ponadto od 2024 roku tor gości rywalizację Formuły 2 oraz wyścigi długodystansowe World Endurance Championship.

Grand Prix Kataru rozpocznie się o godzinie 19.00 czasu lokalnego, czyli o godzinie 17.00 czasu polskiego. Na piątek zaplanowano dwie sesje treningowe, a w sobotę odbędzie się trzeci trening i kwalifikacje.

Rywalizacja w Lusajlu jest drugą odsłoną tak zwanego triple headera, czyli trzech wyścigów tydzień po tygodniu, po Grand Prix Las Vegas w zeszłym tygodniu. Z Kataru zawodnicy udadzą się na finałową rundę sezonu do Abu Zabi, która odbędzie się 6 grudnia.

Mimo obaw spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że wyścigi w Katarze i Abu Zabi odbędą się zgodnie z planem. Na decyzję wpłynęło przeprowadzenie bez zakłóceń Grand Prix Kataru w MotoGP.