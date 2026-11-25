Karol Kowalewski, główny trener reprezentacji Polski kobiet, został szkoleniowcem koszykarek Panathinaikosu Ateny. W greckim klubie zastąpił na tym stanowisku Selen Erdem. Dla 37-letniego szkoleniowca jest to powrót do koszykówki klubowej po tym, jak latem nie przedłużył umowy z zespołem UMCS AZS Lublin, z którym w kwietniu zdobył mistrzostwo Polski, pokonując w finale Enea AZS Politechnika Poznań 3-1.

Kowalewski odniósł się do nowego wyzwania w wypowiedzi dla greckiego klubu, którą zacytowano na stronie PZKosz.

„Bardzo się cieszę, że będę pracował w Panathinaikosie. Wiem, ile ten klub znaczy dla swoich kibiców i nie mogę się doczekać, aż zacznę pracę z drużyną. Dam z siebie wszystko, żebyśmy z każdym dniem grali coraz lepiej. Dla mnie wszystko zaczyna się od obrony. Chcę, żebyśmy twardo bronili, grali zespołowo i wychodzili na każdy mecz z przekonaniem, że gramy o zwycięstwo”.

Szkoleniowiec już na początku listopada przyznawał, że otrzymał zgodę krajowego związku na łączenie posady selekcjonera z pracą poza granicami kraju.

„Na razie wszystkie „moce przerobowe” na kadrę, ale zobaczymy, co będzie dalej. Mam propozycje z klubów i zgodę PZKosz na łączenie pracy w reprezentacji z klubową. W grę wchodzi wyłącznie zagranica. Zdawałem sobie sprawę, rezygnując z oferty Lublina, że czeka mnie przerwa, bo nigdy nie wiadomo w naszym zawodzie, kiedy znajdziesz nowego pracodawcę. Akceptowałem to, ale przyznam szczerze, że po trzech miesiącach już mnie korci, by prowadzić na co dzień zespół klubowy. Czuję głód i potrzebę adrenaliny, którą dają codzienne treningi i mecze o punkty”.

Eliminacje do EuroBasketu 2027

Pod wodzą Kowalewskiego reprezentacja Polski wygrała grupę C w pierwszym etapie kwalifikacji z bilansem 6-0. Biało-czerwone dwukrotnie pokonały każdego z trzech rywali, czyli Słowację, Rumunię i Cypr.

Drugą rundę eliminacji Polki rozpoczęły od zwycięstwa nad Izraelem 75:64 w Rydze. Następnie uległy Czarnogórze 56:61 w Podgoricy, a listopadowe mecze zakończyły wygraną z wyżej notowaną Turcją 79:77 w Gorzowie Wielkopolskim. Z bilansem 2-1 prowadzą w grupie I, z której awans uzyskają dwie najlepsze drużyny.