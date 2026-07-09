Zaczynamy zmagania w 1/4 finału mundialu 2026. Hitowe spotkanie zaplanowano na czwartek, 9 lipca

Ćwierćfinał mistrzostw świata 2026. Kto dziś zagra?

Tegoroczne zmagania wkroczyły w decydującą fazę, a kibice z zapartym tchem czekają na rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach mundialu 2026. Przygotowaliśmy precyzyjny terminarz spotkań w 1/4 finału MŚ 2026. Sprawdź dokładnie, kto w czwartek wyjdzie na murawę oraz o jakiej porze rozpocznie się piłkarskie święto.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Hit Francja - Maroko otwiera czwartkowe zmagania na MŚ 2026

Początek walki w 1/4 finału zaplanowano w Foxborough pod Bostonem, gdzie w czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego zmierzą się ekipy Francji i Maroka. Obie reprezentacje mierzyły się już na etapie półfinałowym podczas turnieju w Katarze. W tamtym spotkaniu „Trójkolorowi” zdominowali rywala, triumfując 2:0. Według przewidywań, podopieczni Didiera Deschampsa i tym razem uchodzą za faworytów. Szkoleniowiec Francuzów zakłada, że kibice zobaczą niezwykle ofensywny futbol. Wyraził opinię, że obecność Maroka na tym etapie turnieju to nie przypadek, a starcie zapowiada się jako pojedynek ekip preferujących atak i grę piłką. Deschamps podkreślił też, że przeciwko tak solidnej drużynie jego zawodnicy będą musieli zaprezentować szczytową formę.

Głodny kolejnych trafień pozostaje niezmiennie czołowy snajper Francji, Kylian Mbappe. Z kolei drużyna Maroka będzie zmuszona radzić sobie bez Ismaela Saibariego. Najskuteczniejszy zawodnik tej reprezentacji nabawił się kontuzji ścięgna uda w trakcie rywalizacji z Kanadą w 1/8 finału. Mimo tej absencji, szkoleniowiec „Lwów Atlasu”, Mohamed Ouahbi, pokłada głęboką wiarę w swoich graczy. Zauważył on, że chociaż Saibari nie jest jeszcze zdolny do gry, ma nadzieję na jego powrót w dalszej fazie mundialu. Kluczowym elementem strategii będzie, zdaniem trenera, wykorzystywanie posiadania piłki do zadawania ciosów przeciwnikom. Ouahbi zaapelował do zespołu o cierpliwość i umiejętne kreowanie sytuacji na skrzydłach oraz w centrum boiska.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

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