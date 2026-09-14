Mistrzostwa Europy siatkarzy. Nikola Grbić o trudnościach mentalnych pierwszego tygodnia

Trudności w utrzymaniu koncentracji

Polscy siatkarze rozegrali do tej pory trzy spotkania z niżej notowanymi przeciwnikami, nie oddając rywalom nawet jednego seta. Przeciwnicy nie zdołali w żadnej partii zdobyć więcej niż 20 punktów. Trener Nikola Grbić zauważa, że to właśnie ta przepaść w poziomie sportowym sprawia trudności.

Dla zespołów z niższej półki udział w turnieju to często jedyna szansa na zdobycie cennego doświadczenia. Dla drużyn walczących o medale takie mecze bywają wyzwaniem pod względem utrzymania pełnego skupienia. Jak zaznacza szkoleniowiec, ten pierwszy tydzień kosztował go wiele energii mentalnej.

"Mentalnie zmęczył mnie ten pierwszy tydzień mistrzostw, ale tak to już jest. Wiemy, że udział w ME dla wielu zespołów jest zaszczytem i to dla nich jedyna możliwość progresu oraz pokazania się. Jednak jak jesteśmy na swoim poziomie i walczymy cały czas o medale, to nie jest łatwo utrzymać koncentrację, jak jest duża różnica w poziomie i jakości gry. Ja rozumiem oczywiście, że to jest ważne dla rozwoju siatkówki w Europie, ale czasami nie jest to łatwe" - podkreślił szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Kiedy zaczynają się prawdziwe wyzwania?

Trener Polaków podkreśla, że kluczowe było utrzymanie odpowiedniego poziomu gry i uniknięcie kontuzji. Wszyscy powołani zawodnicy mieli już okazję zaprezentować się na parkiecie, co może mieć kluczowe znaczenie w kolejnych fazach turnieju. We wtorek 15 września (jutro) o godzinie 18 polskiego czasu rozpocznie się mecz z Ukrainą.

Ukraińska drużyna sprawiła już niespodziankę, pokonując gospodarzy z Bułgarii. Polscy siatkarze grali już w tym sezonie z Ukrainą dwukrotnie, w tym w ćwierćfinale Ligi Narodów, w którym biało-czerwoni zwyciężyli po wyrównanej walce. Serbski szkoleniowiec spodziewa się zaciętego i trudnego spotkania.