Ale zawierucha po gali Złotej Piłki! Prowadzący ostro krytykowany

Prowadzący Thierry Henry w ogniu krytyki po gali Złotej Piłki

Osoby odpowiedzialne za organizację tegorocznej Złotej Piłki zaliczyły poważną wpadkę i zbierają cięgi za duże opóźnienie oraz nadmierne wydłużenie poniedziałkowej uroczystości. Ogromne kontrowersje wzbudził także debiutujący w roli gospodarza wydarzenia Thierry Henry. Na scenie towarzyszyła mu znana dziennikarka Kate Scott, z którą były piłkarz od lat współtworzy niezwykle popularny na całym świecie program o Lidze Mistrzów. Tym razem jednak postawa legendarnego zawodnika spotkała się ze zdecydowaną dezaprobatą.

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Odbiór prowadzącego popsuły głównie dwie sytuacje, które wyjątkowo zirytowały publiczność. Pierwszy zgrzyt nastąpił już na starcie imprezy, podczas wręczania inauguracyjnej statuetki dla najlepszego młodego piłkarza. Zwracając się do odbierającego nagrodę Lamine'a Yamala, Henry rzucił nagle: „Czy właśnie to trofeum naprawdę chciał odebrać?”. Tak bezpośrednia uwaga całkowicie zbiła z tropu reprezentującego Barcelonę gwiazdora. Podczas gdy część obserwatorów uznała to zachowanie za niedopuszczalne, inni potraktowali słowa Francuza jako swobodny żart wymieniony między wybitnymi graczami.

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Gala Złotej Piłki 2026. Prowadzący przesadził?

Kolejna fala oburzenia przetoczyła się w trakcie wręczania przyznawanej za działalność charytatywną nagrody imienia Socratesa. Gdy Kate Scott wymówiła imię słynnego brazylijskiego zawodnika z angielskim akcentem, Francuz natychmiast wszedł jej w słowo i stanowczo skorygował wymowę, mówiąc: „O czym mówisz? Nie mamy tu filozofii. To Sokrates”.

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Chociaż ta szorstka riposta wywołała poruszenie już wśród gości na sali, to prawdziwa zawierucha rozpętała się w sieci. Wielu użytkowników internetu oceniło tę odzywkę jako zwyczajnie chamską, mimo że sama dziennikarka zachowała zimną krew i z uśmiechem kontynuowała prowadzenie imprezy. Warto przypomnieć, że oboje współpracują ze sobą od dawna przy formatach telewizyjnych bazujących na dużym poczuciu humoru. Dla sporej grupy fanów futbolu nie jest to jednak żadne usprawiedliwienie, ponieważ uważają oni, że prestiżowa gala Złotej Piłki nie powinna być miejscem na tego typu osobiste docinki ze strony gospodarza.