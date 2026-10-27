Ewa Pajor zachwyciła kreacją na gali Złotej Piłki. Ale to wpadka Polki obiegła sieć!

Reprezentantka Polski postawiła podczas tej uroczystości na klasyczną elegancję. Piłkarka założyła długą, czarną suknię wieczorową, czym potwierdziła swoją pozycję światowej gwiazdy. Uwagę przyciągały długie rękawy oraz ozdobny dekolt z wycięciem, które znajdowało się również na plecach, a stylizację Ewy Pajor uzupełniły złote akcesoria oraz elegancko upięty kok.

Złota Piłka 2026 w cieniu potwornej wpadki. Gwizdy na sali przed głównym werdyktem

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Wpadka Ewy Pajor na gali Złotej Piłki. Polka wśród największych gwiazd

Zanim jeszcze polska zawodniczka weszła na salę, przydarzyła jej się sytuacja, która natychmiast obiegła media społecznościowe. Ewa Pajor potknęła się podczas wysiadania z busa i prawie straciła równowagę, jednak przed upadkiem uratowała ją szybka interwencja obsługi. Zaledwie kilka metrów dalej niemal doszło do powtórki tego incydentu, ale piłkarka zareagowała na całe zajście szerokim uśmiechem.

Wideo dokumentujące ten incydent szybko zyskało popularność w sieci, a internauci pochwalili zawodniczkę za zachowanie spokoju i naturalność w nerwowym momencie. Co ciekawe, analogiczna sytuacja przydarzyła się Polce podczas gali w 2025 roku, kiedy po drobnym potknięciu zgromadzona publiczność nagrodziła ją wspierającymi oklaskami.

Złota Piłka dla Alexii Putellas. Polka Ewa Pajor na podium

Przynależność naszej rodaczki do ścisłej światowej czołówki potwierdziła nie tylko sama nominacja, ale także wyznaczone dla niej miejsce na widowni. Jako dowód uznania dla jej sportowych sukcesów, Ewa Pajor usiadła w pierwszym rzędzie w towarzystwie Kyliana Mbappe oraz Michaela Olise, czyli największych gwiazd futbolu.

W sezonie 2025/2026 polska napastniczka wywalczyła ze swoją drużyną klubową cztery tytuły, w tym mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej, Superpuchar Hiszpanii i najcenniejszy puchar Ligi Mistrzyń. W tych ostatnich, najbardziej prestiżowych rozgrywkach zdobyła 11 goli i wywalczyła tytuł królowej strzelczyń. Przełożyło się to na 2. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki - tuż za zwycięską Alexią Putellas.