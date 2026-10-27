Turniej WTA w Kantonie z udziałem Magdy Linette. Kto będzie następną rywalką Polki?

Zacięty mecz Magdy Linette na otwarcie

Spotkanie pierwszej rundy chińskich zawodów dostarczyło wielu emocji. Polka zmierzyła się z notowaną na 105. miejscu w światowym zestawieniu Anastasiją Zacharową. Pierwsza partia miała niezwykle wyrównany przebieg, a żadna z zawodniczek nie potrafiła przełamać serwisu rywalki. O losach tego seta zadecydował wyrównany tie-break. Nasza reprezentantka obroniła w nim dwie piłki setowe i ostatecznie triumfowała 8-6.

Druga odsłona pojedynku rozpoczęła się pomyślnie dla polskiej tenisistki. Zawodniczka z Poznania szybko wywalczyła przełamanie, lecz rywalka zdołała natychmiast odrobić straty. W siódmym gemie 71. rakieta świata ponownie odebrała podanie przeciwniczce. Utrzymana przewaga jednego przełamania pozwoliła Polce zamknąć mecz wynikiem 6:4. Całe spotkanie zakończyło się triumfem Linette w dwóch setach.

Kto będzie kolejną przeciwniczką polskiej tenisistki?

Awans do drugiej rundy oznacza kolejne trudne wyzwanie dla reprezentantki Polski. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z numerem czwartym Lilli Tagger z Austrii. Austriaczka zajmuje obecnie 53. pozycję w rankingu WTA i prezentuje wysoką dyspozycję na twardej nawierzchni. Będzie to pierwsze bezpośrednie starcie obu tenisistek na zawodowych kortach. Wynik tego pojedynku zadecyduje o awansie do ćwierćfinału chińskich zawodów.

Austriaczka w swoim pierwszym spotkaniu zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Tagger pokonała utytułowaną amerykańską weterankę, Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych musiała uznać wyższość młodszej rywalki, ulegając jej gładko w stosunku 2:6, 2:6. Wysokie zwycięstwo nad legendą tenisa potwierdza dobrą formę austriackiej zawodniczki. Mecz drugiej rundy z udziałem Magdy Linette zapowiada się zatem niezwykle interesująco.