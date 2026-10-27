Pokonała Ewę Pajor i zachwyciła na gali Złotej Piłki! Najlepsza i najpiękniejsza piłkarka?

Jeszcze całkiem niedawno Ewa Pajor oraz Alexia Putellas występowały razem w barwach FC Barcelony, gdzie wspólnie stanowiły ogromne zagrożenie dla obrony przeciwniczek. Po zakończeniu minionych rozgrywek hiszpańska zawodniczka postanowiła jednak zmienić barwy klubowe, decydując się na głośne przejście do zespołu London City Lionesses. Zdobycie głównej nagrody podczas gali Złotej Piłki 2026 tylko potwierdziło jej pozycję prawdziwej legendy kobiecego futbolu.

Ewa Pajor zachwyciła kreacją na gali Złotej Piłki. Ale to wpadka Polki obiegła sieć!

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Alexia Putellas wyprzedziła Ewę Pajor w walce o Złotą Piłkę. Hiszpanka błyszczy na prywatnych zdjęciach

W trakcie tegorocznej gali hiszpańska zawodniczka zwróciła na siebie uwagę nie tylko osiągnięciami boiskowymi. Kiedy wkroczyła na czerwony dywan w Londynie, gdzie obecnie mieszka i gra, od razu skupiła na sobie wzrok wszystkich fotoreporterów. Zgromadzeni goście oraz fani byli pod ogromnym wrażeniem, widząc jej zjawiskową, świetnie skrojoną jasną suknię z odważnym dekoltem. Putellas po raz kolejny pokazała świetne wyczucie smaku, łącząc szyk z piłkarskim wizerunkiem i całkowicie zdominowała ten wieczór.

Wygląd i osobisty urok zawodniczki z Hiszpanii bardzo często wywołują gorące dyskusje w jej kanałach społecznościowych. Z dala od stadionów oraz uroczystych gal utytułowana piłkarka regularnie dzieli się kadrami ze swojego życia prywatnego. Sympatycy z różnych zakątków globu zasypują ją wówczas pozytywnymi komentarzami, doceniając jej świetną figurę, naturalny wdzięk i radosny uśmiech. Zdobywczyni Złotej Piłki 2026 udowadnia w ten sposób, że wielka klasa sportowa może iść w parze z niezwykłą kobiecością. Choć druga lokata i tak jest dla Ewy Pajor wielkim osiągnięciem, to właśnie pełna uroku Putellas znów znalazła się na samym szczycie piłkarskiego świata!

Prywatne fotografie prezentujące Alexię Putellas można zobaczyć w dołączonej galerii.