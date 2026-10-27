Lamine Yamal bez Złotej Piłki, ale cały świat mówi o jego braciszku! Wejście jak VIP

Na prestiżowym czerwonym dywanie Lamine Yamal mógł liczyć na wsparcie najbliższych: obecna była między innymi jego olśniewająca ukochana Ines Garcia, a także dumna mama Sheila Ebana z jego młodziutkim bratem, Keynem. I to właśnie maluch stał się absolutną sensacją tego wyjątkowego wieczoru. Gdy rodzina Yamala tylko pojawiła się przed London Palladium, tłum przeszła gorąca wrzawa, a organizatorzy i ochrona potraktowali chłopca z honorami godnymi największego VIP-a! Trzymany za rękę przez mamę i ojca braciszek gwiazdora wkroczył na dywan z rozbrajającą pewnością siebie, niczym wytrawny celebryta.

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Braciszek Yamala jak VIP na gali Złotej Piłki

Nagrania i zdjęcia z tego uroczego momentu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, stając się wiralowym hitem internetu. Fani na całym świecie zachwycają się maluchem, który w eleganckim garniturku odnalazł się w błysku fleszy. Co prawda w pewnym momencie miał już chyba dość i z zafrasowaną miną wtulił się w ojca na czerwonym dywanie. To zresztą nie pierwszy raz, gdy świat zachwyca się młodziutkim Keynem - podobnie było po finale mundialu wygranym przez Hiszpanię.

Choć głównym bohaterem wieczoru był Harry Kane, Lamine Yamal również miał swój moment. Gwiazdor Barcelony po raz trzeci z rzędu przypieczętował status króla młodego pokolenia piłkarzy, jednak nie ukrywał, że liczył na główną nagrodę, a tę młodzieżową oddałby rodakowi Pau Cubarsiemu. Tym razem musiał jeszcze obejść się smakiem, ale kibice i eksperci nie mają wątpliwości, że czas Yamala już wkrótce nadejdzie!

Braciszek Yamala i jego najbliżsi na czerwonym dywanie - nagranie załączamy poniżej:

A young star shining on the red carpet ✨ #ballondor https://t.co/eUnGBht8Fk— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026