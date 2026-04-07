Najpiękniejsza bramkarka świata wraca na lód. Zjawiskowa sesja kanadyjskiej modelki

Była hokeistka ponownie stanęła na tafli lodowiska, aby wziąć udział w unikalnej sesji fotograficznej.

Influencerka, która zrezygnowała z uprawiania sportu na rzecz kariery w branży modowej, zaprezentowała niezwykle odważny strój eksponujący jej sylwetkę .

. Kanadyjka przyznała, że jej wybór pozycji na boisku podyktowany był chęcią bycia bezkonkurencyjną w swoim fachu.

Dawna reprezentantka drużyny Bluewater Hawks musiała porzucić sportowe ambicje z powodu odniesionego urazu.

Gorące kadry Mikayli Demaiter

Choć kanadyjska sportsmenka zrezygnowała z zawodowego uprawiania hokeja kilka lat temu, fani wciąż nazywają ją najbardziej zjawiskową kobietą strzegącą bramki. Obecnie jej głównym zajęciem jest praca w fotomodelingu, a publikowane w internecie fotografie cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów z każdego zakątka globu. Na swoich profilach społecznościowych chętnie dzieli się zmysłowymi ujęciami, które szczegółowo prezentują jej nienaganną sylwetkę. W ostatnich tygodniach pochwaliła się kadrami, na których niemal całkowicie zrezygnowała z ubrań. Co ciekawe, nawet w okolicach Igrzysk Olimpijskich 2026, zamiast skupiać się na oglądaniu rywalizacji, pozowała do zdjęć w skromnej bieliźnie bardzo mocno podkreślającej jej biust. Mimo upływu czasu i zmiany branży, piękność nie odcięła się całkowicie od swoich sportowych korzeni, o czym świadczą jej powroty na lodową taflę.

Mikayla Demaiter publikuje odważne zdjęcia. Była hokeistka znów rozgrzewa internautów

Najpiękniejsza bramkarka na tafli lodu

Niedawno była gwiazda sportu postanowiła przypomnieć o sobie kibicom i zrealizowała sesję zdjęciową na lodowisku. Uwagę obserwatorów natychmiast przykuł jej bardzo skąpy strój sportowy, z którego wyraźnie odznaczał się obfity dekolt. To jednak nie pierwszy raz, gdy Kanadyjka szokuje swoimi stylizacjami, ponieważ w przeszłości pokazywała się w jeszcze bardziej odważnych kompletach, w których biustonosz z trudem zakrywał jej atuty, pozostawiając bardzo mało przestrzeni dla wyobraźni sympatyków. W jednym z wpisów modelka postanowiła również zaspokoić ciekawość swoich wielbicieli i zdradziła powód, dla którego w przeszłości zdecydowała się stanąć właśnie między słupkami.

Wszyscy pytają mnie, dlaczego wybrałem bycie bramkarzem, a odpowiedź jest prosta - nie ma nic, co kocham bardziej niż bycie numerem jeden

Takie słowa przekazała swoim fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych Mikayla Demaiter. Kobieta kiedyś z sukcesami reprezentowała barwy klubu Bluewater Hawks, występującego w kanadyjskich rozgrywkach Provincial Women's Hockey League. Niestety, dobrze zapowiadającą się przygodę ze sportem przerwał poważny uraz.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

Tym emocjonalnym komunikatem zjawiskowa zawodniczka definitywnie zamknęła swój sportowy rozdział, obwieszczając światu nową ścieżkę zawodową.

Zdjęcia zjawiskowej Mikayli Demaiter

83