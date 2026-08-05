Interwencja we Wrocławiu. Policjanci pomogli 14-latce na dachu wieżowca

Interwencja na dachu wieżowca we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca 2026 roku, gdy służby otrzymały informację o nastolatce siedzącej na krawędzi dachu 11-piętrowego budynku. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, którzy niezwłocznie weszli na dach wieżowca. Funkcjonariusze zastali tam 14-latkę będącą w wyraźnym kryzysie emocjonalnym. Dziewczyna początkowo odmawiała prowadzenia rozmowy z którymkolwiek z obecnych tam mężczyzn.

Rola policjantki i dolnośląskich negocjatorów

Przełomem w działaniach okazała się obecność w patrolu policjantki, która niedawno ukończyła szkolenie podstawowe. To właśnie jej jako pierwszej 14-latka zaufała i pozwoliła na podjęcie rozmowy. W trakcie działań na miejsce przyjechali dolnośląscy negocjatorzy, którzy za zgodą nastolatki dołączyli do konwersacji. Po blisko 1,5 godziny wspólnej rozmowy dziewczyna zdecydowała się zejść z krawędzi dachu i oddalić od niebezpieczeństwa.

Opieka medyczna i podziękowania od rodziny

Po zakończeniu działań na dachu policjanci otoczyli nastolatkę opieką do czasu przyjazdu służb medycznych oraz rodziny. Mundurowi nie poprzestali na samej rozmowie, ale zajęli się również wsparciem dziewczyny już po samym zdarzeniu. Matka 14-latki w swoich podziękowaniach podkreśliła profesjonalizm, opanowanie oraz empatię, jakimi wykazali się funkcjonariusze. Kobieta zaznaczyła, że w sytuacji, w której każda chwila była ważna, policjanci wykazali się wysokimi kompetencjami zawodowymi i zrozumieniem.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie emocjonalnym

Kryzys psychiczny może objawiać się narastającym poczuciem bezradności, lękiem, wycofaniem z życia lub komunikatami o braku sensu dalszego funkcjonowania. W takich chwilach kluczowe jest, aby nie pozostawać ze swoimi problemami bez wsparcia osób bliskich lub specjalistów. Kontakt z ekspertem może być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji, a pomoc jest dostępna bezpłatnie i anonimowo. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy zawsze korzystać z numeru alarmowego 112.

Źródło: Policja.pl