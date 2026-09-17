Jagiellonia Białystok kontra Legia Warszawa. Kto wygra szlagier przed przerwą?

Jagiellonia Białystok walczy o przełamanie w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok, która aktualnie plasuje się na ósmej pozycji w tabeli (12 punktów i jeden mecz zaległy), zmierzy się z Legią po inauguracyjnym występie w Lidze Europy. W środę białostoczanie ulegli na wyjeździe greckiemu Olympiakosowi Pireus 1:2, tracąc decydującą bramkę w 84. minucie. Teraz muszą szybko zregenerować siły przed ligowym hitem.

Pomimo różnicy w ligowej tabeli, wskazanie zdecydowanego faworyta niedzielnego starcia w Białymstoku (początek o godz. 17.30) jest niezwykle trudne. W minionym sezonie obie potyczki między tymi zespołami w Ekstraklasie zakończyły się remisami, a zawodnicy z Warszawy nie potrafią pokonać Jagiellonii w lidze od maja 2023 roku. Od tamtego czasu jedyne zwycięstwo, budzące jednak kontrowersje, odnieśli w rozgrywkach o Puchar Polski w lutym 2025 roku.

Górnik Zabrze na czele tabeli, mistrz gra w Lidze Europy

Wicemistrz kraju prowadzony przez Marka Papszuna zgromadził dotychczas 16 punktów. Tyle samo „oczek” ma na koncie broniący tytułu Lech Poznań, który ma do rozegrania jedno spotkanie zaległe. Oba zespoły mają już pięć punktów straty do prowadzącego w lidze Górnika Zabrze. Zabrzanie wprawdzie odpadli w finałowej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji, ale na krajowym podwórku dominują, co udowodnili we wtorek, wygrywając z Koroną Kielce 2:0.

W najbliższą sobotę Górnik zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, który po serii trzech porażek z rzędu spadł na 16. miejsce w tabeli. Nawet jeśli ekipa trenera Michala Gasparika potknie się w tym meczu, nie straci pozycji lidera. Tymczasem Lech Poznań ma przed sobą intensywny czas – w czwartek zagra z Crystal Palace w Londynie, a w niedzielę zmierzy się na swoim stadionie z Radomiakiem Radom.

Początek 9. kolejki w piątek

Zmagania w 9. kolejce zainaugurują dwa piątkowe mecze, w których na murawę wyjdą wszyscy trzej beniaminkowie. O 18:00 Widzew Łódź podejmie przedostatnią w tabeli Wieczystą Kraków, a drużynę z Łodzi po raz pierwszy przed własną publicznością poprowadzi trener Mateusz Stolarski. Wieczorem natomiast dojdzie do interesującego pojedynku pomiędzy dwiema krakowskimi drużynami, które niedawno występowały jeszcze w pierwszej lidze – Wisła Kraków zagra ze Śląskiem Wrocław.

Marcowy mecz pomiędzy „Białą Gwiazdą” a Śląskiem we Wrocławiu nie odbył się w zaplanowanym terminie z powodu niewpuszczenia kibiców gości na stadion. Po 15 minutach oczekiwania sędzia zakończył zawody, za co obie drużyny poniosły surowe kary – Wisła walkowerem, a Śląsk gigantyczną grzywną. Zmagania przed reprezentacyjną przerwą zakończą się w niedzielę, a na boiska Ekstraklasy piłkarze wrócą 9 października.