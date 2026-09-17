Znamy rywala Polaków w 1/8 finału ME. Kiedy mecz z Łotwą? Jest godzina!

Reprezentacja Polski wywalczyła awans do 1/8 finału mistrzostw Europy z pierwszego miejsca.

Spotkanie kończące zmagania w grupie przeciwko Bułgarii (2:3) nie miało wpływu na tabelę.

W kolejnej fazie turnieju nasi siatkarze zmierzą się z Łotwą. Przedstawiamy dokładny terminarz ME.

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ME siatkarzy 2026: Kiedy zagrają Polacy w 1/8 finału z Łotwą?

Biało-Czerwoni zgodnie z przewidywaniami w znakomitym stylu przebrnęli przez zmagania grupowe podczas Mistrzostw Europy 2026. Pewne triumfy po 3:0 nad Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną oraz Ukrainą zapewniły Polakom fotel lidera jeszcze przed ostatnim spotkaniem w grupie. W środę, 16 września, nasi siatkarze rozegrali mecz bez większej stawki z Bułgarią, co nie podobało się trenerowi reprezentacji, Nikoli Grbiciowi. Dla Biało-Czerwonych kluczowe rozstrzygnięcia zapadły jednak nie w Sofii, a w rumuńskim mieście Kluż-Napoka, gdzie swoje mecze rozgrywała grupa D.

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O godzinie 16 rozpoczął się tam mecz, który zadecydował o tym, z kim Polacy zmierzą się w 1/8 finału: Turcja - Łotwa. Reprezentacja Turcji, jedno z największych rozczarowań turnieju, uległa Łotyszom 1:3 i pożegnała się z mistrzostwami. Łotwa z kolei wywalczyła sobie awans, a w kolejnym etapie trafia na Polskę. Mimo porażki w meczu z Bułgarią (2:3), nasza drużyna narodowa wciąż jest uznawana za głównego kandydata do złotego medalu.

Drabinka i terminarz ME siatkarzy 2026

Biało-Czerwoni rozegrają mecz z Łotwą w sobotę, 19 września o godzinie 15:00 naszego czasu. Czwartkowe (17 września) spotkania ostatecznie zakończą fazę grupową, ale terminarz gier dla drużyn rywalizujących w Sofii jest już znany. Faza pucharowa od 1/8 finału będzie toczyć się tylko w dwóch krajach: Bułgarii i we Włoszech:

1/8 finału: 19-21 września (Sofia, Turyn)

Ćwierćfinały: 22-23 września (Sofia, Turyn)

Półfinały: 25 września (Assago)

Mecz o 3. miejsce i finał: 26 września (Assago)

Kolejny mecz w razie zwycięstwa z Łotwą Polacy rozegrają w ćwierćfinale we wtorek, 22 września. Trafią na wygranego ze starcia Niemcy (2. pozycja z grupy D) - Bułgaria (3. lokata w naszej grupie). Tak prezentuje się zestawienie 1/8 finału ME przed zakończeniem rywalizacji w grupach:

Włochy/Słowenia (A1) - Dania (C4)

Finlandia/Belgia/Serbia (C2) - Czechy/Grecja (A3)

Francja (D1) - Portugalia (B4)

Ukraina (B2) - Rumunia (D3)

Finlandia/Belgia (C1) - Czechy/Grecja (A4)

Włochy/Słowenia (A2) - Belgia/Serbia (C3)

Polska (B1) - Łotwa (D4)

Niemcy (D2) - Bułgaria (B3)

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