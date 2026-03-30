Zaskakujące wieści o przyszłości Lewandowskiego. Fabrizio Romano ujawnia kulisy

Gdzie Robert Lewandowski zagra w sezonie 2026/27? Przyszłość polskiego napastnika

Robert Lewandowski świetnie odnajduje się w barwach FC Barcelony, chociaż w trwających rozgrywkach częściej zdarza mu się pełnić rolę zmiennika w ekipie Hansiego Flicka. Od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się różnorodne plotki o tym, gdzie polski snajper wystąpi w sezonie 2026/27. Warto pamiętać, że umowa Lewandowskiego z katalońskim zespołem wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Wśród potencjalnych kierunków wymieniano już AC Milan, Atletico Madryt, ligę saudyjską, a także amerykańską MLS. Teraz swoje informacje na temat przyszłości naszego rodaka przedstawił ceniony włoski ekspert od rynku transferowego, Fabrizio Romano.

Czy Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z FC Barceloną? Najnowsze doniesienia Fabrizio Romano

Wielokrotnie sugerowano, że Robert Lewandowski jest bardzo zainteresowany pozostaniem w Dumie Katalonii, nawet jeśli oznaczałoby to zgodę na mniejsze zarobki. Fabrizio Romano przekazał zaktualizowane informacje dotyczące negocjacji między polskim zawodnikiem a hiszpańskim klubem.

"Robert Lewandowski ma wkrótce podjąć decyzję o swojej przyszłości w Barcy - na stole leży oferta. Barcelona jest gotowa zaproponować Lewandowskiemu nowy kontrakt na kolejny sezon, ale na warunkach obniżonego wynagrodzenia"

Taką informację opublikował Fabrizio Romano w swoich kanałach społecznościowych. Jeżeli jednak Robert Lewandowski postanowi pożegnać się z Barceloną, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony innych zespołów.

"Kluby europejskie, saudyjskie, a zwłaszcza drużyny z MLS są już w kontakcie z otoczeniem Lewandowskiego - wszystkie propozycje będą rozpatrywane, jeśli Robert zdecyduje się na nowy rozdział"

Uzupełnił swoje rewelacje włoski dziennikarz.