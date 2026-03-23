Robert Lewandowski przykuł wzrok drogim gadżetem. Tak kapitan stawił się na zgrupowaniu

Biało-czerwoni zainaugurowali obóz przygotowawczy przed niezwykle ważnymi spotkaniami barażowymi, których stawką jest wyjazd na mundial.

przed niezwykle ważnymi spotkaniami barażowymi, których stawką jest wyjazd na mundial. Lider kadry zaprezentował się w ekskluzywnych okularach wartych przeszło tysiąc złotych, emanując klasą i zdecydowaniem.

Robert Lewandowski akcentuje ogromną motywację zespołu, wspominając o nadchodzących "dwóch finałach" i szansach na sukces.

Kibice zastanawiają się, czy nienaganny wizerunek i determinacja kapitana przełożą się na awans Polaków do turnieju głównego.

Drogi gadżet Roberta Lewandowskiego. Zaskakująca stylizacja kapitana

Pojawienie się najlepszego polskiego napastnika przed hotelem reprezentacji natychmiast wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Uwagę obserwatorów przykuł nie tylko sam fakt przybycia lidera kadry, ale przede wszystkim jego wyjątkowo modny element garderoby. Zawodnik założył luksusowe okulary przeciwsłoneczne z logo Hugo Boss, za które trzeba zapłacić powyżej tysiąca złotych. W masywnych oprawkach i szkłach o bursztynowym odcieniu można było dostrzec metaforę ogromnych nadziei rodzimych kibiców na wywalczenie przepustki do światowego czempionatu.

Zaprezentowany przez piłkarza wizerunek budzi jednoznaczne skojarzenia z legendarnym Marcello Mastroiannim bądź słynącym z doskonałego gustu włoskim miliarderem, Giannim Agnellim. Taka postawa charakteryzuje zdeterminowanego profesjonalistę, który doskonale zna wagę nadchodzących wyzwań. To wyraz pełnego opanowania i koncentracji w przededniu najbardziej kluczowych potyczek tego sezonu. Choć snajper wciąż musi występować w ochronnej masce po niedawnym urazie twarzy, jego mowa ciała wysyła jasny komunikat – interesuje go wyłącznie ostateczny triumf.

Robert Lewandowski ocenia szanse Polaków. Kapitan mówi o "dwóch finałach"

Wrażenie ogromnej pewności siebie zostało poparte przez samego zawodnika w trakcie poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami. Lider polskiej ofensywy zaprezentował niezwykle bojowe nastawienie przed decydującymi meczami, nie pozostawiając miejsca na żadne wątpliwości.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

- Mistrzostwa świata to wielki turniej. Reprezentowanie swojego kraju w takiej imprezie jest wielką dumą i radością. Mamy przed sobą dwa finały, mam nadzieję. Jestem przekonany, że tak będzie. I mocno wierzę, że damy radę awansować - powiedział Lewandowski.

Trasa do awansu na mistrzostwa świata wymaga od biało-czerwonych pokonania dwóch przeszkód. Jeśli zawodnicy pod wodzą Jana Urbana zwyciężą w czwartkowym starciu z Albanią, to zaledwie pięć dni później powalczą w decydującym, wyjazdowym spotkaniu ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Ewentualne potknięcie w pierwszym meczu sprawi, że reprezentacja rozegra tylko nic nieznaczący sparing. Biorąc jednak pod uwagę niesamowity spokój lidera drużyny narodowej, nikt w obozie kadry nie dopuszcza do siebie myśli o porażce.