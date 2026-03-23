Robert Lewandowski pojawił się na zgrupowaniu kadry. Paparazzi przyłapali go z bliskimi

Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry. Spotkanie z mamą i siostrą

Robert Lewandowski zameldował się w warszawskim hotelu Hilton na Wawrze, gdzie rozpoczyna się zgrupowanie przed barażami o mundial.

Przed budynkiem na kapitana czekali fotoreporterzy, którzy uwiecznili jego czułe powitanie z matką Iwoną oraz siostrą Mileną, a zawodnik zaprezentował się w swobodnym stroju.

Decydujące starcie z Albanią zaplanowano na czwartek, 26 marca, na godzinę 20:45.

Napastnik FC Barcelony zameldował się na miejscu jako jeden z pierwszych kadrowiczów. W niedzielny wieczór kapitan reprezentacji Polski dotarł do hotelu Hilton, zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Piłkarz postawił na bardzo swobodną stylizację, wybierając białą koszulkę, jasnobeżową kurtkę, sportowe buty oraz przyciemniane okulary. Przed wejściem do budynku czekali na niego fotoreporterzy, którzy zarejestrowali serdeczne spotkanie zawodnika z najbliższymi. Robert Lewandowski wylewnie się z nimi przywitał. Obiektywy aparatów uchwyciły moment, gdy sportowiec całuje w policzek jedną z kobiet, którą najpewniej była właśnie jego siostra. Prywatne chwile musiały jednak szybko ustąpić miejsca sportowym obowiązkom. Już w czwartek, 26 marca o godzinie 20:45, Biało-Czerwoni rozegrają niezwykle ważne spotkanie z reprezentacją Albanii. Stawką tego meczu jest bezpośredni awans do finałowego etapu baraży o udział w piłkarskich mistrzostwach świata.

Pojawienie się Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniach polskiej kadry nieodmiennie wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Jesienią ubiegłego roku, tuż przed meczami w ramach eliminacji do mistrzostw świata, szeroko komentowano jego ekstrawagancką torbę, z którą podróżował na lotnisku. Wówczas kapitan naszej drużyny narodowej przyciągnął również uwagę fotoreporterów pod hotelem, prezentując na nadgarstku niezwykle kosztowny zegarek. W tamtym czasie napastnik dotarł na zgrupowanie z drobnym opóźnieniem. Wynikało to z faktu, że zaledwie dzień wcześniej przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w ważnych wydarzeniach o charakterze patriotycznym.

Dziś nowojorski Empire State Building będzie w naszych narodowych barwach. Oczywiście z okazji naszego Święta Niepodległości. A mistrzem ceremonii będzie kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski

Takie informacje przekazywał wtedy za pośrednictwem mediów społecznościowych Marcin Wrona, amerykański korespondent „Faktów” TVN.

