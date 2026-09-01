Wojciech Onsorge przegrał walkę z chorobą. Były piłkarz i skaut Lecha Poznań miał 32 lata

Początki kariery Wojciecha Onsorge i lata w Warcie Poznań

Jak zgodnie zaznaczają lokalne kluby, Wojciech Onsorge niemal od zawsze był wpisany w wielkopolski futbol. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w zespole 1920 Mosina, skąd przeniósł się do Akademii Warty Poznań. W barwach Zielonych pokonywał kolejne etapy piłkarskiego rzemiosła, co ostatecznie zaowocowało jego debiutem w pierwszym zespole seniorów.

Jako gracz Warty, Onsorge rywalizował na boiskach pierwszej ligi, a także wspierał drużynę po jej spadku na trzeci poziom rozgrywkowy. Jego kariera w tym zespole zakończyła się w styczniu 2019 roku. W sumie obrońca zaliczył 90 oficjalnych występów w zielonych barwach, w których zdołał strzelić 14 goli.

Przenosiny do Elany Toruń i Lecha Poznań

Następnie defensor zasilił szeregi toruńskiej Elany, jednak po upływie półtora roku znów wrócił w rodzinne strony. Kolejnym przystankiem w jego karierze była Polonia Środa Wielkopolska. Z kolei w 2021 roku Onsorge podpisał kontrakt z rezerwami Lecha Poznań, w których zagrał osiem spotkań, a jego pożegnalny występ na boisku miał miejsce 14 kwietnia 2021 roku podczas meczu przeciwko Zniczowi Pruszków.

Diagnoza i nowa rola Wojciecha Onsorge w świecie piłki

W tamtym okresie na piłkarza spadł ogromny cios. W wieku zaledwie 27 lat usłyszał diagnozę o nieoperacyjnym guzie mózgu. Pomimo tak dramatycznych wieści, Onsorge nie zrezygnował ze swojej życiowej pasji. Kontynuował współpracę z Lechem Poznań, sprawując od 2021 roku funkcję skauta wyszukującego młode talenty.

Jednocześnie angażował się w projekty szkoleniowe. Założył Onsoccer Academy, by wspierać młodych adeptów futbolu w podnoszeniu swoich umiejętności. Jego wcześniejsze doświadczenia obejmowały także pracę z młodzieżą w strukturach Warty Poznań. Oprócz tego z powodzeniem prowadził własne szkółki piłkarskie w Puszczykowie i Luboniu.

Pożegnanie Wojciecha Onsorge

Wojciech Onsorge do ostatnich chwil swojego życia pozostał niezwykle mocno związany z futbolem, który był jego ogromną miłością. Odszedł w wieku 32 lat, pozostawiając po sobie pamięć wśród wielu kibiców i wychowanków.

Ostatnie pożegnanie zmarłego zaplanowano na piątek, 4 września. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 10:00 w miejscowości Mosina.