Wisła Płock sprowadza pomocnika z Anglii. Kim jest nowy zawodnik Nafciarzy?

Doświadczenie na europejskich boiskach

Sidnei Tavares urodził się w 2001 roku w portugalskim Cascais. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczynał w klubie Carib SSFC, skąd szybko przeniósł się do młodzieżowej Akademii Leicester City. Reprezentował tam barwy drużyn U-18 oraz U-23. Jego talent pozwolił mu zadebiutować w prestiżowej Premier League, gdzie wiosną 2021 roku rozegrał dwa oficjalne spotkania.

W 2021 roku piłkarz zdecydował się na powrót do ojczyzny, dołączając do rezerw FC Porto (zespół B). Kolejnym przystankiem w jego karierze była liga Major League Soccer, gdzie występował w barwach Colorado Rapids. Przed rozpoczęciem sezonu 2024/25 podpisał kontrakt z portugalskim klubem Moreirense. W jego barwach wystąpił w 29 meczach ligowych, co zaowocowało transferem definitywnym do Blackburn Rovers. W ubiegłym sezonie zagrał w 13 spotkaniach angielskiej Championship.

Jakie są perspektywy reprezentacyjne zawodnika?

Tavares ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, w których grał w kategoriach wiekowych U-18 i U-19. Co istotne, zawodnik posiada również paszport Republiki Zielonego Przylądka. W maju 2025 roku otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji tego kraju, co otwiera przed nim nowe możliwości na arenie międzynarodowej.

Transfer Tavaresa ma pomóc drużynie z Płocka w poprawie wyników sportowych. Obecnie "Nafciarze" zajmują 16. miejsce w tabeli ekstraklasy, mając na koncie zaledwie cztery punkty po pięciu rozegranych kolejkach. Wypożyczenie zawodnika z takim doświadczeniem to wyraźny sygnał, że klub szuka wzmocnień, aby poprawić swoją pozycję w ligowej tabeli.