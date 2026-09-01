Tadej Pogacar przeszedł operację po dramatycznym wypadku. Zespół wydał specjalny komunikat

Słoweński kolarz uczestniczył w niebezpiecznej kraksie w trakcie ósmego etapu wyścigu Vuelta a Espana.

Znakomity zawodnik odniósł wielonarządowe obrażenia i wymagał pilnej hospitalizacji.

Zabieg chirurgiczny musiał zostać opóźniony, ostatecznie lekarze zoperowali sportowca w poniedziałek.

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Słoweński faworyt rywalizacji dookoła Hiszpanii uczestniczył w groźnym incydencie na nieco ponad trzydzieści kilometrów przed zakończeniem sobotniego etapu. Pięciokrotny triumfator Tour de France podniósł się z asfaltu z zakrwawionym barkiem i wyraźną raną w okolicach łuku brwiowego. Wieczorne badania potwierdziły rozległe urazy, w tym „wstrząśnienie mózgu, przemieszczone złamanie lewego obojczyka, stabilne złamanie kręgu szyjnego C7 oraz liczne otarcia". To właśnie uraz głowy sprawił, że specjaliści musieli odczekać niemal dwie doby przed podjęciem decyzji o położeniu zawodnika na stole operacyjnym.

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W poniedziałek zespół medyczny odpowiedzialny za zdrowie sportowca wystosował specjalny komunikat dotyczący procedury chirurgicznej. Doktor Adrian Rotunno z drużyny UAE Team Emirates-XRG potwierdził, że interwencja medyczna dotycząca złamanego obojczyka przebiegła zgodnie z planem. Przedstawiciel grupy dodał również, że zabieg zrealizowano w Szpitalu Uniwersyteckim Dexeus w Barcelonie, a poszkodowany kolarz spędzi w placówce jeszcze kilka dni pod ścisłą kontrolą specjalistów.

Sztab medyczny nie sprecyzował, jak długo potrwa przymusowa pauza znakomitego zawodnika w zawodowym peletonie. Biorąc jednak pod uwagę terminy, sierpniowy zabieg niemal na pewno przekreśla szanse Słoweńca na obronę tęczowej koszulki podczas wrześniowych mistrzostw świata, które zaplanowano w Kanadzie.

„Kiedy będzie gotowy, Tadej wróci do domu, aby rozpocząć rekonwalescencję i rehabilitację pod nadzorem personelu medycznego drużyny. Będziemy bardzo uważnie monitorować jego postępy w trakcie całego procesu rekonwalescencji" – przekazał w dalszej części komunikatu lekarz ekipy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

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Jeszcze przed poniedziałkową operacją 27-latek postanowił uspokoić swoich sympatyków za pośrednictwem mediów społecznościowych. Słoweński mistrz udostępnił w niedzielę fotografię ze szpitalnej sali, na której pozuje w kołnierzu ortopedycznym. Wymownego charakteru całemu wpisowi dodał podkład muzyczny w postaci kultowego utworu zespołu Bee Gees „Stayin' Alive", który miał stanowić żartobliwy sygnał o przetrwaniu fatalnego upadku.

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