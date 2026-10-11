Turniej ATP w Szanghaju. Z kim zagra Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie?

Zwycięstwo Huberta Hurkacza nad chińskim rywalem

Polski zawodnik rozpoczął niedzielne spotkanie od mocnego uderzenia na twardych kortach. W pierwszej partii 29-letni wrocławianin pewnie wygrywał swoje gemy serwisowe. Szybko dwukrotnie przełamał przeciwnika, co pozwoliło mu zakończyć seta wynikiem 6:2 po zaledwie pół godzinie gry. Wcześniej w drugiej rundzie turnieju Polak wyeliminował wybitnego Serba Novaka Djokovicia. Wydawało się zatem, że starcie z zawodnikiem z 277. miejsca w rankingu będzie czystą formalnością.

Druga odsłona meczu przyniosła jednak niespodziewane trudności dla faworyzowanego Polaka. Walka toczyła się punkt za punkt aż do ósmego gema, kiedy to wrocławianina zawiódł serwis. Chińczyk, który rywalizuje w zawodach dzięki dzikiej karcie, wykorzystał słabość rywala i skutecznie go przełamał. Chwilę później doprowadził do wyrównania stanu rywalizacji, triumfując w secie 6:3. Taki obrót spraw na korcie zmusił polskiego tenisistę do jeszcze większego zaangażowania w decydującej partii.

Kto będzie kolejnym rywalem polskiego tenisisty?

Trzeci set rozpoczął się od poważnych problemów reprezentanta Polski ze swoim podaniem. W trzecim gemie faworyt musiał bronić aż dwóch break pointów, ale ostatecznie zdołał wyjść z opresji. Od stanu 3:3 dominacja na korcie była już wyraźna, co zaowocowało wygraniem 12 z 14 kolejnych piłek i triumfem 6:3 w całym secie. Ostatecznie niedzielne spotkanie zakończyło się cennym zwycięstwem reprezentanta Polski. Taki rezultat zapewnił mu zasłużony awans do 1/8 finału chińskich zawodów.

W walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie rozstawiony z numerem 25 Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina. W swoim meczu trzeciej rundy wyeliminował on Amerykanina Francesa Tiafoe, wygrywając po zaciętej walce 7:6, 4:6, 7:6. Dotychczasowy bilans spotkań obu graczy jest korzystniejszy dla Hiszpana, który triumfował pięciokrotnie w siedmiu rozegranych pojedynkach. Warto podkreślić, że polski zawodnik triumfował w Szanghaju w 2023 roku, a dwie ostatnie edycje musiał opuścić z powodu odniesionej kontuzji.