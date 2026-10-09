Turniej ATP w Szanghaju. Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia

Historyczny sukces Polaka

To był 15. mecz polskiego tenisisty z Novakiem Djokoviciem i pierwsze w historii zwycięstwo reprezentanta Polski nad utytułowanym Serbem. Hubert Hurkacz przełamał w ten sposób passę ośmiu bezpośrednich porażek z byłym liderem światowego rankingu.

Obaj zawodnicy przyjechali do Szanghaju prosto z zawodów w Pekinie. W stolicy Chin Hurkacz skreczował w poniedziałkowym półfinale z powodu naciągnięcia mięśnia nogi. Dzień po tym zdarzeniu Djoković triumfował tam w finale po kreczu Alexa De Minaura z Australii.

Z kim zagra teraz Hubert Hurkacz?

W 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju Polak zwyciężył 6:4, 6:3. Kolejnym przeciwnikiem polskiego tenisisty na twardych kortach w Chinach będzie Włoch Lorenzo Musetti, rozstawiony z numerem 24, albo Chińczyk Yi Zhou.

Warto przypomnieć, że polski zawodnik broni punktów wywalczonych w poprzedniej edycji imprezy. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju w Szanghaju w 2023 roku. Obecne zawody również rozgrywane są na kortach o nawierzchni twardej.