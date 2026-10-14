PGE Projekt Warszawa gotowy na start sezonu. Włoch wskaże drogę po mistrzostwo?

Stabilny skład PGE Projektu Warszawa na nowy sezon

W PGE Projekt Warszawa nie doszło do rewolucji kadrowej, a władze klubu zdecydowały się na przemyślane zmiany na kluczowych pozycjach. Cele zespołu od kilku lat pozostają niezmienne: walka o mistrzostwo Polski, triumf w Pucharze Polski oraz udany występ w Lidze Mistrzów. Osiągnięcie tych założeń ma umożliwić skład zbudowany na fundamentach z minionych rozgrywek.

W stolicy pozostali rozgrywający z ubiegłego sezonu, a więc mistrz Europy Jan Firlej i Michał Kozłowski. Duże wzmocnienie stanowi pozycja atakującego, gdzie do grającego znakomicie w zeszłych rozgrywkach Bartosza Gomułki dołączył włoski mistrz świata Yuri Romano. Zajął on w kadrze miejsce Niemca Linusa Webera.

Jak prezentuje się obrona i przyjęcie?

Środek siatki to połączenie doświadczenia Karola Kłosa oraz Jurija Semeniuka z młodością Jakuba Strulaka i nowo pozyskanego Bartłomieja Lemańskiego. Ten ostatni przeszedł do zespołu z PGE GiEK Skry Bełchatów po udanym dla siebie sezonie reprezentacyjnym, zajmując miejsce odchodzącego Jakuba Kochanowskiego. Za obronę odpowiadać będzie kapitan zespołu Damian Wojtaszek wspierany przez Macieja Olenderka.

W linii przyjęcia z kibicami w Warszawie ponownie przywitają się Bartosz Bednorz, Kevin Tillie oraz Brandon Koppers. Do tego grona na stałe dołączy Aleksander Śliwka. Niestety, z powodu kontuzji stopy początek sezonu w wykonaniu tego zawodnika stoi pod znakiem zapytania i może potrwać do kilku tygodni.

„Sytuacja jest rozwojowa i stale monitorowana. Przed nami długi sezon, dlatego nie ryzykujemy i stawiamy na pełne zdrowie Olka” — przekazał PGE Projekt, jednak nie określono, jak długo potrwa absencja 31-letniego przyjmującego.

Kluczowy transfer i wyniki przedsezonowe

Głównym atutem w nowym sezonie ma być zatrudnienie włoskiego szkoleniowca Roberto Piazzy na okres czterech lat. Zarząd stawia na doświadczonego fachowca, po krótkich i mało udanych przygodach w zeszłym sezonie Tommiego Tiilikainena oraz duetu Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek. Decyzja ta ma być gwarantem długoterminowego sukcesu.

Okres przygotowawczy okazał się dla drużyny ze stolicy bardzo owocny i zapowiada walkę o najważniejsze trofea w sezonie 2026/27. Zespół zanotował liczne zwycięstwa w meczach towarzyskich oraz turniejach, co stanowiło dobry test przed inauguracją ligi. Warszawianie rozpoczną tegoroczne zmagania w piątek, grając we własnej hali przeciwko Energa Indykpol AZS Olsztyn.