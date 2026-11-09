Zamach w Krakowie wywołał reakcję MSWiA. Czesław Mroczek zapowiada przegląd procedur

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał w poniedziałek, że specjalna narada w siedzibie resortu rozpocznie się o godzinie 10. „Będziemy analizować to wszystko, co już jest ustalone, co się wiąże z naszymi procedurami” – zaznaczył Czesław Mroczek.

Polityk nadmienił również, że jeszcze przed krakowskimi wydarzeniami opracowano nowe przepisy regulujące dostęp do broni czarnoprochowej, która w ostatnich latach posłużyła do dokonania wielu zabójstw.

„W tej chwili nie ma nie tylko obowiązku pozwolenia na tę broń, ale w ogóle jej ewidencjonowania i będziemy starali się, bo to jest decyzja Parlamentu, wprowadzić obowiązek ewidencjonowania tej broni” – zapowiedział wiceszef MSWiA.

Zapytany o ewentualną nowelizację przepisów dotyczących osób posiadających już legalne zezwolenia na broń, wiceminister ocenił, że obecnie obowiązująca w takich przypadkach „procedura jest dosyć rygorystyczna”.

„Posiadanie broni wymaga pozwolenia. W trakcie postępowania dotyczącego wydania tego pozwolenia trzeba przejść badania (...), ale przeanalizujemy jeszcze (procedurę)” – powiedział Czesław Mroczek.

Wiceszef resortu zwrócił uwagę na trwającą w Sejmie debatę dotyczącą broni przeznaczonej do ochrony osobistej. Jak sprecyzował, dyskusja parlamentarna skupia się wokół tematu aktualizacji badań.

Dziennikarze dopytywali także, czy napastnik faktycznie otrzymał zezwolenie na broń „raptem kilka miesięcy przed tragedią”, jednak Czesław Mroczek przyznał, że nie dysponuje takimi danymi.

„To jest jedna z podstawowych informacji, która jest prosta do ustalenia, bo pozwolenie wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji” – powiedział polityk.

Przedstawiciel ministerstwa podkreślił jednocześnie, że wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla dokładnego przeanalizowania procesu, w ramach którego sprawca ubiegał się o dostęp do broni.

„To jest zresztą informacja dotycząca właśnie jego zachowania, motywacji. Jeżeli przechodził te badania kilka miesięcy temu, to one są ważnym elementem oceny jego zachowania, jego profilu” – ocenił Mroczek.

Tymczasem w poniedziałek małopolscy funkcjonariusze przekazali wiadomość o śmierci sprawcy sobotniego zamachu z krakowskiego Rynku Głównego, który zmarł w szpitalu nad ranem.

Jeszcze przed zgonem mężczyzny śledczy planowali przeanalizować zebrane dowody, aby postawić mu zarzuty i ewentualnie zawnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Lekarze oceniali wtedy stan pacjenta jako krytyczny.

Krwawy dramat rozegrał się w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie 24-latek wjechał autem na płytę placu i zaczął strzelać z broni automatycznej do przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, odniosło obrażenia. Sam napastnik został postrzelony, a w lokalu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim mundurowi odkryli zwłoki trzech najbliższych krewnych mężczyzny.