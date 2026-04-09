Szymon Marciniak wraca na mundial. Prestiżowe wyróżnienie dla polskiego arbitra

Płocki rozjemca może pochwalić się ogromnym stażem na najważniejszych piłkarskich imprezach globu. Swój debiut na mistrzostwach świata zaliczył podczas rosyjskiego czempionatu w 2018 roku. Rozstrzygał wówczas na murawie w trzech starciach, włączając w to niezwykle ważny pojedynek jednej ósmej finału z udziałem reprezentacji Francji oraz Argentyny.

Podczas kolejnej edycji turnieju zorganizowanego w 2022 roku na terenie Kataru polski sędzia ponownie gwizdał w zaledwie trzech potyczkach, jednak odegrał tam absolutnie pierwszoplanową rolę. To jemu powierzono prowadzenie wielkiego finału, w którym ponownie zmierzyli się Argentyńczycy i Francuzi. Spotkanie to okrzyknięto później jednym z najbardziej fascynujących widowisk w dziejach futbolu, a zespół polskich arbitrów pracujących na stadionie w Lusail zebrał fenomenalne recenzje od obserwatorów z całego świata.

Znakomita postawa podczas dwóch poprzednich edycji globalnego czempionatu zbudowała pozycję polskiego sędziego jako absolutnego lidera w swojej profesji. Sukcesy te zostały docenione również przez europejskie władze piłkarskie w 2023 roku. Wówczas Europejska Unia Piłkarska wyznaczyła go do poprowadzenia finałowego starcia Ligi Mistrzów, w którym zmierzyły się drużyny Manchesteru City oraz Interu Mediolan.

Nominacja do pracy przy kolejnych Mistrzostwach Świata w 2026 roku, organizowanych wspólnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, stanowi w pełni zasłużoną nagrodę za wybitne osiągnięcia. Decyzja ta dobitnie udowadnia, że światowe władze piłkarskie darzą polskiego arbitra bezgranicznym zaufaniem i niezmiennie wysoko oceniają jego dyspozycję zawodową na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

