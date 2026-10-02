Szczere słowa Wilfredo Leona po wygranej z Francją. To się nagrało!

Złoty medal Polaków i świetny nastrój Wilfredo Leona

Sezon reprezentacyjny dla polskich siatkarzy był niezwykle udany. Biało-Czerwoni triumfowali w Lidze Narodów po zaciętym finale z reprezentacją USA. Następnie udali się na mistrzostwa Europy, gdzie bronili tytułu - jak się okazało, skutecznie. Turniej zaczęliśmy od czterech pewnych wygranych (z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą). Przydarzyła się jedna porażka z Bułgarią (2:3), jednak nie miała ona wpływu na naszą pozycję w grupie, ponieważ awans z pierwszego miejsca był już pewny. Faza pucharowa to szybkie zwycięstwo nad Łotwą, a następnie gładka wygrana z reprezentacją Niemiec - oba mecze bez straty seta. W półfinale Słowenia stawiła nieco większy opór, ale Polacy znów triumfowali 3:0. Pierwszego seta straciliśmy dopiero w finale, pokonując Francuzów 3:1 i zdobywając złoty medal. Siatkarze odebrali krążki, a Wilfredo Leon otrzymał nagrodę MVP turnieju. Jego doskonały humor uwiecznił Tomasz Fornal na nagraniu do swojego vloga.

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Zaskakujące słowa Wilfredo Leona po finale z Francją

Na filmie zarejestrowanym tuż po zwycięskim finale z reprezentacją Francji Wilfredo Leon poprosił, aby obiektyw kamery został skierowany w jego stronę. Wtedy z ust siatkarza padły bardzo szczere i nieco zaskakujące słowa.

No, i to jest to, na co czekaliście. Myśleliście, że Francuzi będą wygrywali? Nie ma jaj

Siatkarz zwrócił się bezpośrednio do widzów vloga. Jego koledzy z drużyny, podejrzewając, że Wilfredo Leon użył złego sformułowania, natychmiast zareagowali. Z pomocą przyszedł mu Tomasz Fornal, nagrodzony w sierpniu tytułem MVP Ligi Narodów, podpowiadając, co prawdopodobnie chciał przekazać.

Nie ma szans

Okazało się jednak, że przyjmujący reprezentacji Polski dokładnie wiedział, co mówi, i nie potrzebował żadnych poprawek. - Nie ma jaj - powtórzył z pełnym przekonaniem. Sytuację szybko spuentował Fornal.

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