ME siatkarzy. Wilfredo Leon ponownie MVP turnieju

Historyczny wyczyn reprezentanta Polski

33-letni Wilfredo Leon otrzymał nagrodę dla najlepszego przyjmującego oraz został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) turnieju. Został tym samym drugim siatkarzem w historii mistrzostw Europy, który zdobył ten prestiżowy tytuł w dwóch edycjach z rzędu. Pierwszym był Włoch Andrea Giani w latach 1993 i 1995, który obecnie pełni funkcję trenera reprezentacji Francji.

Podczas ceremonii dekoracji ogłoszono skład „drużyny marzeń”. Wśród wyróżnionych znaleźli się również inni Polacy. Nagrody otrzymali środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, a także libero Jakub Popiwczak. Tytuł najlepszego trenera mistrzostw przypadł szkoleniowcowi biało-czerwonych, Nikoli Grbiciowi.

Pozostałe wyróżnienia i sukces Polaków

Wśród nagrodzonych zawodników z innych reprezentacji znalazł się Francuz Theo Faure, który został najlepszym atakującym. Jego rodak Antoine Brizard otrzymał tytuł najlepszego rozgrywającego, natomiast drugim przyjmującym turnieju wybrano Fina Nooa Marttilę.

Reprezentacja Polski odniosła wielki sukces w tegorocznym turnieju. Biało-czerwoni wywalczyli swój trzeci złoty medal mistrzostw Europy w historii. Wcześniej polscy siatkarze triumfowali w Izmirze w 2009 roku oraz w Rzymie trzy lata temu.