Koniec zim, które znamy? Zmiany klimatyczne przyniosą anomalie, a zima 2026/2027 może nas mocno zaskoczyć

Tradycyjne mrozy stają się rzadkością, a brak śniegu i wysokie temperatury zimą to nowa norma w Polsce.

Za te zmiany odpowiada globalne ocieplenie, wynikające z emisji gazów cieplarnianych oraz napływu ocieplonych mas powietrza z rejonu Atlantyku.

Eksperci alarmują: zjawisko El Niño w ekstremalnej formie oraz gwałtowne skoki temperatur będą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

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Zimy w Polsce stają się coraz łagodniejsze. Globalne ocieplenie zbiera żniwo

Dwie lub trzy dekady temu zima wiązała się z długotrwałymi mrozami i trwałym śniegiem. Obecnie widzimy, że zimy stają się coraz cieplejsze, a biały puch to rzadkość. W 2023 roku na Dolnym Śląsku odnotowano rekordową temperaturę w styczniu – ponad 19 st. Celsjusza. Eksperci przewidują, że takich anomalii pogodowych będzie w przyszłości przybywać. Nie wyklucza to jednak powrotu prawdziwych zim. Przełom lat 2025 i 2026 pokazał, że potężne śnieżyce i mrozy wciąż mogą sparaliżować Polskę. Niemniej jednak, zimy, które pamiętają nasi przodkowie, będą stawać się rzadkim zjawiskiem, ustępując miejsca łagodniejszej aurze.

Główną przyczyną tych zmian są procesy klimatyczne, na które składa się wiele czynników. Należą do nich przede wszystkim emisja gazów cieplarnianych, rosnąca dziura ozonowa oraz stopniowe ocieplanie się Ziemi. Od epoki rewolucji przemysłowej średnia temperatura globalna podniosła się o 1,2 st. Celsjusza, a obecnie tempo ocieplenia wynosi około 0,26 st. Celsjusza na dziesięciolecie. Mimo że te liczby wydają się małe, mają kolosalny wpływ na cały ekosystem i atmosferę. W Polsce rzadziej docierają do nas mroźne powietrza z północy, a coraz częściej odczuwamy cieplejsze masy z południa i znad Atlantyku.

Według prognoz naukowców, zimy w naszym kraju będą obfitować raczej w deszcz niż śnieg, a jeśli już pojawi się pokrywa śnieżna, stopnieje błyskawicznie. Latem z kolei musimy liczyć się z falami upałów i powszechnym problemem suszy na świecie.

Gwałtowne zmiany temperatur uderzą w nasze zdrowie. El Niño zagrożeniem na zimę 2026/2027

Zaburzenia klimatu, w tym anomalie takie jak wiry polarne nad Arktyką czy El Niño, powodują gwałtowne i nieprzewidywalne zmiany w pogodzie. Przejścia między ekstremalnymi warunkami są nagłe i często występują w ciągu kilku dni. Zima 2026/2027 może być doskonałym przykładem tych anomalii. Wstępne analizy sugerują, że nadchodzące El Niño może być rekordowo silne, wpływając na pogodę w całej Europie. Badacze ostrzegają, że to zjawisko może przyczynić się do śmierci wielu ludzi na całym świecie. Ponadto, w lutym 2027 roku mogą nastąpić nietypowe zjawiska w wirach polarnych, co wywoła gwałtowne zmiany temperatury – od kilkunastu stopni na plusie na początku tygodnia do silnych mrozów w jego połowie. Tego rodzaju huśtawka pogodowa, obserwowana już latem, ma poważne konsekwencje zdrowotne. Może nasilać ataki u osób cierpiących na migreny, wywoływać przewlekłe zmęczenie i obniżać odporność organizmu na stres.