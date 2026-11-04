Iga Świątek na wakacjach na Malediwach "w najlepszym towarzystwie"! Są zdjęcia

Obecna sytuacja jest dla polskiej sportsmenki zupełnie nowa, ponieważ Iga Świątek po raz pierwszy od 2020 roku opuściła kończący sezon turniej WTA Finals. Nieobecność naszej reprezentantki w tych prestiżowych rozgrywkach to duży zawód dla fanów, jednak samej tenisistce dało to niezwykle ważny moment na zaleczenie urazów z ostatniej fazy rozgrywek oraz całkowity odpoczynek mentalny.

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Iga Świątek wybrała Malediwy na wakacje. Kto jej towarzyszył?

Dotarcie do wakacyjnego raju nie trwało długo, gdyż po zakończeniu zmagań na kortach w Chinach lot na malownicze wyspy Oceanu Indyjskiego jest naprawdę krótki. Czołowi tenisiści świata od lat chętnie wybierają Malediwy na odpoczynek, a polska zawodniczka również cyklicznie pojawia się w tym miejscu, aby zregenerować organizm po trudach całego sezonu.

Pobyt Polki na Malediwach jako pierwsi zdradzili azjatyccy kibice, którzy natknęli się na Igę Świątek w kurorcie i wrzucili do sieci pamiątkowe zdjęcia z tego spotkania. Po kilkudniowej przerwie od mediów społecznościowych tenisistka sama odezwała się do obserwatorów, udostępniając na Instagramie bogaty wpis podsumowujący jej pobyt na wyspach.

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"Wiem, wiem… stęskniliście się! Nie martwcie się, zaraz to nadrobię małą wakacyjną aktualizacją" – napisała Świątek, publikując materiały obrazujące poszczególne punkty urlopu: czytanie książek na plaży z niesamowitymi widokami, spotkania z lokalną fauną (zarówno na lądzie, jak i pod wodą), próbowanie wyśmienitego lokalnego jedzenia, podziwianie zapierających dech w piersiach zachodów słońca z najlepszymi ludźmi, krótką przerwę od tenisa – choć, jak sama żartobliwie zaznaczyła: tak jakby, wykorzystując rakietę tenisową w praktycznych celach

Podczas tego wyjazdu polskiej tenisistce towarzyszyły przyjaciółki, które sama określiła mianem „najlepszych ludzi”. Cała grupa maksymalnie czerpała z uroków egzotycznej wyspy. Teraz przed zawodniczką powrót do ciężkich treningów przed kolejnym sezonem, który zainauguruje na początku stycznia udziałem w turnieju w Brisbane.