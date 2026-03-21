Przyszłość Roberta Lewandowskiego zależy od jednego miesiąca. Wiadomo, co z kontraktem

Nowa umowa dla Lewandowskiego

Obowiązujące porozumienie polskiego napastnika z katalońskim klubem wygasa wraz z końcem trwających rozgrywek. Dziennikarz Sique Rodriguez z hiszpańskiej stacji Cadena SER donosił wcześniej, że szefostwo drużyny bierze pod uwagę przedstawienie zawodnikowi oferty dodatkowego, rocznego kontraktu. Taki scenariusz wymusiłby jednak drastyczne cięcie pensji z dotychczasowych 26 milionów euro do zaledwie 13 milionów rocznie, a także zmianę dotychczasowego statusu w szatni. Polski gracz miałby docelowo pełnić funkcję zmiennika, którego zadaniem byłaby pomoc w aklimatyzacji nowo pozyskanego snajpera. Obecnie głównym obiektem pożądania działaczy na rynku transferowym pozostaje Julián Álvarez grający dla Atlético Madryt.

Te informacje znalazły pokrycie w relacji Tomasza Włodarczyka. Dziennikarz portalu Meczyki potwierdził, że za zatrzymaniem polskiego atakującego w drużynie mocno optują prezes Joan Laporta oraz dyrektor sportowy Deco. Mimo wyraźnej przychylności zarządu, oficjalne dokumenty nie zostały jeszcze zawodnikowi przedstawione.

– „W kwietniu przyszłość Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie może się wyjaśnić. Ten kontrakt faktycznie zostanie położony na stół, a potem pozostanie decyzja o jego podpisaniu” – przekazał dziennikarz.

Zmiana roli i transferowe spekulacje

Przygoda Polaka z zespołem "Blaugrany" trwa nieprzerwanie od sierpnia 2022 roku. W bieżącym sezonie pozycja doświadczonego gracza uległa osłabieniu, przez co znacznie częściej musi oglądać początek rywalizacji z perspektywy ławki rezerwowych. Jego obecny bilans we wszystkich turniejach zamyka się w 36 rozegranych meczach, co przełożyło się na 1905 minut spędzonych na murawie. W tym czasie zdołał skompletować 16 trafień oraz dołożyć trzy decydujące podania. Warto odnotować, że w niedawnym starciu z Newcastle w ramach prestiżowej Ligi Mistrzów snajper zanotował dwa trafienia.

Ostatni czas to również wzmożone dyskusje dotyczące potencjalnej zmiany barw klubowych przez polskiego zawodnika po zakończeniu aktualnych rozgrywek. Dziennikarze zestawiali jego nazwisko z gigantami włoskiego futbolu, takimi jak AC Milan czy Juventus, a także sugerowali intratne przenosiny do zespołów z saudyjskiej Saudi Pro League lub amerykańskiej Major League Soccer.