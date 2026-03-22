Robert Lewandowski w kultowej koszulce Barcelony. Ten widok na murawie zachwycił kibiców

Od dłuższego czasu spekulowano o powrocie do sprzedaży kultowego stroju "Dumy Katalonii" z rozgrywek 2005/2006. Fani otrzymali do wyboru dwa konkretne warianty tego klasyka. Klienci mogą nabyć gładki model lub egzemplarz z nazwiskiem brazylijskiego wirtuoza i słynną dziesiątką.

Sprzedaż historycznego modelu ruszyła w symbolicznym momencie, ponieważ 21 marca Ronaldinho obchodził 46. urodziny. Producent sprzętu przygotował z tej okazji wyjątkową niespodziankę dla solenizanta oraz sympatyków klubu. To w tych barwach genialny zawodnik czarował na boiskach i poprowadził zespół do wygranej w Lidze Mistrzów oraz krajowego mistrzostwa w 2006 roku. Chwilę wcześniej zapisał się w historii niesamowitymi dwoma trafieniami podczas starcia z Realem Madryt. Gospodarze przegrali 0:3, a zachwyceni kibice rywali nagrodzili Brazylijczyka owacją na stojąco.

Początkowo obawiano się, że marka odzieżowa nie zdąży z prezentacją klasycznego trykotu na ten weekend. Wszystko poszło jednak zgodnie z planem, a w promocję zaangażowano obecne gwiazdy zespołu. W sieci błyskawicznie zaroiło się od fotografii graczy Hansiego Flicka w historycznych strojach. Zdjęcia w kultowej koszulce na stadionie zaprezentował również Robert Lewandowski.

Polski napastnik zaczął mecz z Rayo Vallecano od pierwszych minut.