Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zaskakujący debiut młodej Polki

Wiktoria Dąbrowska na podium w Pekinie

Dwudziestoletnia debiutantka Wiktoria Dąbrowska zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów podczas zawodów inaugurujących sezon w Pekinie. Polska panczenistka pokonała linię mety w czasie 1.15,85. Zwycięstwo w tych zmaganiach odniosła Holenderka Angel Daleman, która osiągnęła rezultat 1.14,07.

Drugie miejsce na olimpijskim torze wywalczyła młoda reprezentantka Kazachstanu Kristina Szumiekowa z wynikiem 1.15,64. Warto odnotować, że na trzynastej pozycji uplasowała się inna reprezentantka Polski, Karolina Bosiek. Ukończyła ona wyścig z czasem 1.17,77, plasując się w środku stawki turniejowej.

Jak wypadły pozostałe reprezentantki Polski?

Brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów potwierdziła świetną dyspozycję z krajowych mistrzostw w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wygrała rywalizację na 500 i 1000 metrów z czasem 1.15,05 na dłuższym dystansie. Choć w piątek w stolicy Chin była o 0,8 sekundy wolniejsza, zdołała wyprzedzić utytułowaną Holenderkę Femke Kok. Doświadczona rywalka ukończyła wyścig dopiero na szóstej pozycji z czasem 1.15,99.

Równolegle toczyła się rywalizacja w dywizji B, w której najlepsza okazała się Austriaczka Vanessa Herzog z czasem 1.16,49. Dwie Polki biorące udział w tej grupie również zaprezentowały solidne wyniki na olimpijskim obiekcie. Piąte miejsce zajęła Iga Wojtasik z rezultatem 1.18,05, natomiast na siódmej lokacie sklasyfikowano Martynę Baran z czasem 1.18,39. Inauguracyjna runda zmagań potrwa do niedzieli.