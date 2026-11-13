Harry Kane zrównał się z Robertem Lewandowskim. Anglik pobił historyczny rekord

Mający 33 lata snajper występujący na co dzień w Bayernie Monachium wybiegł na boisko w drużynie narodowej po raz 126. Zanim sędzia rozpoczął zawody, zawodnik odebrał specjalny trykot z numerem 126, który przekazali mu książę William i Peter Shilton, będący do tej pory współliderem klasyfikacji występów w angielskiej kadrze.

Angielski snajper uświetnił swój jubileusz w wymarzonym stylu. Gdy zegar wskazywał 64. minutę meczu, skutecznie egzekwował jedenastkę i zdobył 92. gola dla kadry, pieczętując tym samym wygraną swojego zespołu w stosunku 2 do 1.

Dzięki temu trafieniu reprezentant Anglii dogonił Roberta Lewandowskiego, posiadającego w dorobku identyczną liczbę 92 goli w oficjalnych meczach drużyny narodowej. W efekcie obaj piłkarze plasują się teraz wspólnie na szóstej lokacie na liście wszech czasów najskuteczniejszych graczy reprezentacyjnych.

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Cristiano Ronaldo liderem klasyfikacji strzelców przed Lewandowskim i Kane'em

Na pierwszym miejscu zestawienia niezmiennie znajduje się Cristiano Ronaldo. Dowodzący portugalską kadrą piłkarz zgromadził na koncie aż 146 trafień, co daje mu ogromną przewagę nad resztą stawki. Na drugim stopniu podium widnieje nazwisko Lionela Messiego z dorobkiem 125 bramek, natomiast trzecią lokatę okupuje reprezentant Iranu Ali Daei, mający na koncie 108 goli.

Bezpośrednio przed kapitanami reprezentacji Polski oraz Anglii znajdują się jeszcze reprezentujący Indie Sunil Chhetri z 95 trafieniami, a także Belg Romelu Lukaku, który strzelił 94 gole.

Zestawienie najskuteczniejszych piłkarzy w dziejach drużyn narodowych otwiera Portugalczyk Cristiano Ronaldo ze 146 golami, za którym plasują się Argentyńczyk Lionel Messi mający 125 trafień oraz Irańczyk Ali Daei z dorobkiem 108 bramek. Kolejne miejsca zajmują Sunil Chhetri z Indii z 95 golami i Belg Romelu Lukaku z 94 bramkami, a Polak Robert Lewandowski i Anglik Harry Kane zgromadzili po 92 trafienia.

Reprezentacja Anglii wygrywa z Chorwacją i awansuje w Lidze Narodów

Pokonanie chorwackiej drużyny dało angielskiemu zespołowi łącznie 12 oczek w dorobku, co ugruntowało jego drugą pozycję w zestawieniu grupy A3. Na czele tej stawki plasują się Hiszpanie, którzy już we wcześniejszych spotkaniach zagwarantowali sobie udział w fazie ćwierćfinałowej.