Historyczny wyczyn Cunninghama w NBA. Poprowadził Pistons do wygranej po dwóch dogrywkach

Emocjonująca końcówka w Waszyngtonie

Po trzech kwartach starcia w Capital One Arena Cunningham miał w dorobku 22 punkty, by w czwartej dołożyć kolejne 18. Rzut za trzy punkty Trae Younga w ostatnich sekundach doprowadził do remisu 121:121, wymuszając dogrywkę. Gospodarze szybko zdobyli w niej siedem punktów z rzędu.

Lider Pistons nie złożył jednak broni. Dzięki jego rzutowi z wyskoku, dwóm celnym wolnym i celnej „trójce” na tablicy znów pojawił się remis 130:130. O losach spotkania musiała zadecydować druga dogrywka.

Jak Cunningham przypieczętował zwycięstwo?

W drugiej dogrywce Cunningham od razu popisał się rzutem za trzy punkty, a wkrótce boisko za faule opuścił Anthony Davis z ekipy Wizards. Na 25 sekund przed końcem lider gości trafił ważny rzut, podwyższając prowadzenie na 142:138, a następnie przypieczętował wygraną dwoma rzutami wolnymi.

W całym meczu 25-letni zawodnik trafił 16 z 25 rzutów z gry (w tym 3 z 5 za trzy) oraz 17 z 18 rzutów wolnych. Zanotował także 11 asyst, pięć zbiórek, przechwyt i blok, nie popełniając przy tym żadnej straty. Stał się tym samym pierwszym graczem w historii NBA z takim dorobkiem (statystyki strat prowadzone są od sezonu 1977/78).

"To był zdecydowanie najlepszy występ w mojej karierze w NBA" – powiedział Cunningham.

Sytuacja w Konferencji Wschodniej

Poprzedni rekord Cunninghama (46 punktów) również padł w meczu przeciwko Wizards. Jego 52 punkty to najlepszy wynik w barwach Pistons od 2001 roku, kiedy Jerry Stackhouse rzucił 57 punktów. W czwartkowym meczu Cunninghama wspierali Daniss Jenkins (21 pkt) oraz Ausar Thompson, który zanotował triple-double (17 pkt, 11 zbiórek, 11 asyst).

W drużynie Wizards najlepsi byli Trae Young (37 pkt, 14 asyst), Anthony Davis (30 pkt, 15 zbiórek) i Alex Sarr (30 pkt, 9 zbiórek). Detroit Pistons z bilansem 8-3 zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej, ustępując jedynie Boston Celtics (10-2) i Philadelphia 76ers (10-3). Ekipa z Filadelfii pokonała w czwartek Toronto Raptors 123:112.