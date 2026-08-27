Radosław Piesiewicz zatrzymany przez służby. Szok w polskim sporcie

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Akcja na wniosek prokuratury

Jak udało się ustalić, za zatrzymanie prezesa PKOl odpowiadają agenci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Cała operacja odbyła się na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach.

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– Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany w Warszawie –

Obecnie śledczy odmawiają przekazania konkretnych powodów interwencji ani informacji o ewentualnych zarzutach dla Radosława Piesiewicza. Czynności procesowe są w toku, a całe postępowanie znajduje się we wstępnej fazie.

Kariera prezesa PKOl. Kim jest Radosław Piesiewicz?

Urodzony 20 lutego 1981 roku w stolicy Radosław Piesiewicz przez lata wyrobił sobie pozycję jednego z głównych graczy w polskim sporcie. Jego droga na szczyt przyspieszyła, gdy między 2016 a 2017 rokiem sprawował urząd wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Największą sławę zyskał jednak jako działacz koszykarski. Od 2018 do 2024 roku kierował Polskim Związkiem Koszykówki, a choć jego rządy wywoływały mieszane odczucia, to za jego kadencji polska kadra wywalczyła ósmą lokatę na mundialu w 2019 roku. Funkcję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego objął w 2023 roku.