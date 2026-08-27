Ekstraklasa. Szlagiery w 6. kolejce bez żadnych opóźnień

Pełna kolejka piłkarskiej Ekstraklasy

W czwartkowy wieczór drużyny Lecha, Jagiellonii, Rakowa i Górnika zakończą swoje zmagania w rundzie eliminacyjnej do pucharów. Ze względu na mecze w europejskich pucharach zespoły te mają po dwa zaległe spotkania w lidze polskiej. Koniec jednak z odkładaniem spotkań, a szósta kolejka odbędzie się zgodnie z planem w pełnym wymiarze.

Największe emocje przewidziano na niedzielę. Najpierw Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Jagiellonią Białystok. Zawodnicy Rakowa wciąż czekają na pierwsze punkty w tym sezonie. Jagiellonia radzi sobie świetnie – ma na koncie 6 punktów, a jej dużym sukcesem było niedawne wyeliminowanie szkockiego Rangers FC z eliminacji Ligi Europy.

Derby i starcie mocarzy

W niedzielę czeka nas także rywalizacja na Śląsku. Górnik Zabrze podejmie GKS Katowice w derbowym spotkaniu. Zabrzanie z 9 punktami są niepokonani w lidze, chociaż mają mniej rozegranych meczów niż liderująca Legia, która w piątek gra ze Śląskiem Wrocław, oficjalnie żegnając Artura Jędrzejczyka.

Wieczorem w Łodzi Widzew zmierzy się z Lechem Poznań. Będzie to starcie zespołów o bardzo mocnych kadrach. Trener łodzian Aleksandar Vuković ma dobre wspomnienia z zeszłego sezonu, kiedy to pokonał „Kolejorza” na własnym terenie. Widzew ma 6 punktów w tabeli ligowej, chociaż ostatnio zremisował, po kontrowersjach z rzutem karnym, do którego braku odniosło się nawet Kolegium Sędziów PZPN.