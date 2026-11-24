Zarobki Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Tyle polskie tenisistki podniosły z kortu w 2026 roku

Obie polskie zawodniczki z pewnością zupełnie inaczej oceniają ostatnie dwanaście miesięcy. Dla pochodzącej z Dąbrowy Górniczej Mai Chwalińskiej był to najlepszy okres w dotychczasowej karierze. Rozgrywki rozpoczynała jako 146. rakieta świata, a zamknęła je na wysokiej, 12. pozycji w zestawieniu WTA. Po drodze dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros oraz triumfowała w imprezie WTA 1000 w Wuhan. Z kolei tenisistka z Raszyna, która przyzwyczaiła kibiców do stałej obecności na samym szczycie, zanotowała nieco słabszy rok i uplasowała się ostatecznie na 9. lokacie. Największym sukcesem Igi Świątek w 2026 roku okazała się wygrana w zawodach rangi WTA 1000 w Toronto. Rywalizacja na najwyższym światowym poziomie wiąże się z olbrzymimi premiami finansowymi. Konkretne sumy na podstawie oficjalnych danych z witryny WTA podliczył portal live-tennis.eu. Z opublikowanego zestawienia wynika, że Maja Chwalińska wzbogaciła się o 2,85 mln dolarów (11,6 mln zł), natomiast Iga Świątek zarobiła 4,49 mln dolarów, co stanowi równowartość 18,33 mln zł. Należy przy tym pamiętać, że przytoczone sumy to kwoty brutto, od których zawodniczki muszą jeszcze odprowadzić należny podatek.

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Ranking zarobków WTA 2026. Jelena Rybakina przed Świątek i Chwalińską

Finansowe zestawienie za sezon 2026 otwiera obecna liderka światowej listy WTA, czyli Kazaszka Jelena Rybakina. Na drugiej pozycji pod względem wysokości wypłat uplasowała się Mirra Andriejewa z Rosji, a podium zamknęła Białorusinka Aryna Sabalenka. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie piętnastu najlepiej zarabiających tenisistek w 2026 roku.

1. Jelena Rybakina (Kazachstan) z kwotą 11,1 mln dolarów

2. Mirra Andriejewa (Rosja) z kwotą 10,1 mln dolarów

3. Aryna Sabalenka (Białoruś) z kwotą 8,57 mln dolarów

4. Linda Noskova (Czechy) z kwotą 7,7 mln dolarów

5. Coco Gauff (USA) z kwotą 7,67 mln dolarów

6. Jessica Pegula (USA) z kwotą 6,27 mln dolarów

7. Elina Switolina (Ukraina) z kwotą 6,02 mln dolarów

8. Karolina Muchova (Czechy) z kwotą 5,16 mln dolarów

9. Iga Świątek (Polska) z kwotą 4,49 mln dolarów

10. Marta Kostiuk (Ukraina) z kwotą 4,48 mln dolarów

11. Maja Chwalińska (Polska) z kwotą 2,85 mln dolarów

12. Diana Sznajder (Rosja) z kwotą 2,84 mln dolarów

13. Elise Mertens (Belgia) z kwotą 2,69 mln dolarów

14. Naomi Osaka (Japonia) z kwotą 2,61 mln dolarów

15. Belinda Bencić (Szwajcaria) z kwotą 2,61 mln dolarów